عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أرمينيا تجري تدريبات مع الولايات المتحدة وسط خلاف مع روسيا

تدريبات بين أمريكيا
تدريبات بين أمريكيا ويريفان

بدأت الولايات المتحدة وأرمينيا مناورات عسكرية الاثنين، في أحدث مؤشر على انحراف يريفان عن فلك موسكو في ظل التدخل الروسي بأوكرانيا، وفق  ما ذكرت صحف دولية.


وتأتي التدريبات وسط إحباط متزايد في أرمينيا بشأن ما تعتبره فشل روسيا في العمل كضامن أمني وسط تصاعد التوترات مع منافستها التاريخية أذربيجان.

افتتحت المناورة "إيجل بارتنر" بمشاركة 85 جنديًا أمريكيًا لتدريب حوالي 175 جنديًا أرمنيًا حتى 20 سبتمبر، وفقًا لقيادة الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إن التدريبات تهدف إلى "زيادة مستوى العمل البيني" مع القوات الأمريكية في مهام حفظ السلام الدولية.

وقال الجيش الأمريكي إن التدريبات ستساعد اللواء الثاني عشر لحفظ السلام في أرمينيا على تلبية معايير الناتو قبل التقييم في وقت لاحق من هذا العام.

وذكر  المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن قرار أرمينيا بعدم إجراء تدريبات مع تحالف منظمة معاهدة الأمن الجماعي الذي تقوده موسكو والعمل بدلا من ذلك مع الولايات المتحدة يتطلب "تحليلا عميقا للغاية".

وقال "بالطبع سنحاول فهم  كل هذا. لكن على أي حال سنفعل ذلك من خلال حوار وشراكة وثيقة مع الجانب الأرمني".

وتجاهلت الولايات المتحدة انتقادات الكرملين وأشارت إلى حروب روسيا مع كل من أوكرانيا وجورجيا.


استدعت  موسكو  الأسبوع الماضي سفير أرمينيا للشكوى من "الخطوات غير الودية" التي تتخذها البلاد.

مناورات عسكرية التدخل الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز والأهلي مع المصري في الدوري

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

“دانيال” يضرب ولا يبالي| صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة عن طقس مصر.. احذروا من القادم

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

وديا.. الأهلي يهزم طلائع الجيش قبل السفر للسعودية غدا

موضوعات متعلقة

قبل اجتماعها غدا .. مظاهرات بالقرب من المحكمة العليا في تل أبيب

تقارير: فرنسا تريد من الاتحاد الأوروبي شن حرب تجارية على الصين

بداية تاريخية.. هكذا احتفى مودي بالعلاقات مع السعودية

أوكرانيا تعلن سيطرتها على 4 منصات للتنقيب عن النفط والغاز

تصاعد الاتجاه لمحاكمته.. اتهام زعيم صرب البوسنة بزيادة التوترات في البلاد

رعب هز العالم قبل 22 سنة..كيف تُحيي أمريكا ذكرى 11 سبتمبر اليوم؟

شاهد ماذا حدث لموانئ النفط الليبية بعدما ضربت العاصفة دانيال البلاد

زلزال المغرب المدمر يثير موجة من التضامن في فرنسا

ترشيحاتنا

تحذيرات من صدمة كبيرة.. أقوى اقتصاد بأوروبا في طريقه للانهيار

تصعيد خطير.. أمريكا تستعد لتزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى محملة بقنابل عنقودية

باحث مغربي لـ صدى البلد: الزلزال ضرب مناطق جبلية نائية.. وعمليات الإنقاذ مستمرة

جسر جوي وفرق إنقاذ..رئيس البرلمان الليبي يكشف عن دور مصر في مواجهة تداعيات"دانيال"

بعد عاصفة دانيال .. سبب تحول لون مياه بحر بورسعيد إلى الأخضر

وزير العدل: الدولة لا تتبع أي شخص.. وأعداء الوطن يشككون في إنجازاتها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ظل موجة الحر .. كيف تحمي نفسك من التعب والإغماء؟

بسبب غمزة.. ولى عهد بريطانيا يثير جدلا أثناء بودكاست مع كيت ميدلتون

الزمالك يعلن انسحابه من البطولة الأفريقية لليد.. وتحديد موعد الانتخابات.. تفاصيل

في ذكرى رأس السنة المصرية..معاني ستذهلك للشهور القبطية الـ 12

فيديو

كان لابس بيجامتي وبيستفزني.. طليقة حسن شاكوش توضح تراجعها عن الاعتذار

قرار عاجل من التعليم حول زي وحجاب الطالبات في المدارس

ماذا يحدث في الإسكندرية ومطروح.. العاصفة دانيال تتوغل ورفع حالة الطوارئ

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ