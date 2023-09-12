المصري البورسعيدي يكشف موقفه من سداد مستحقات صفقة باهر المحمدي للنادي الإسماعيلي

كشف رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، عن كواليس معسكر الفريق وفترة الإعداد، وما أسفرت عنه قرعة المباريات للموسم الجديد، وفرص اللعب على استاد هيئة قناة السويس بدلًا من برج العرب.

قال رجب عبد القادر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامح "الماتش" على قناة "صدى البلد":" البعثة مكثت أسبوعين في مراكش، كان مهما للجهاز الفني بقيادة علي ماهر أن يضع الأمور نصب عينيه وينفرد باللاعبين لمدة أسبوعين، وأعتقد أن الأمور أصبحت واضحة تمامًا أمامه بضمه لاعبين جدد للفريق".

أضاف رجب عبد القادر:" جمهور المصري متعطش لأداء جيد وفريق قوي محترم، هذا الموسم هناك استعداد جيد بضم 11 لاعب 8 فوق السن، وثلاثة تحت السن، وإن شاء الله يكون الأداء أكثر من ممتاز، ونطمأن جمهور المصري بأن يكون الأداء أفضل من ذي قبل".

أكد رجب عبد القادر:" طموحاتنا تتناسب مع حجم وطموحات النادي المصري وتاريخه، لكل حدث حديث، أمامنا أيام لا يوجد لدينا إيقاف للقيد وجميع اللاعبين تم توثيق عقودهم، وكامل أبو علي ومحافظ بورسعيد يقدمان كل الدعم".

وعن حسم النادي المصري صفقة محمود حمادة، أجاب رجب عبد القادر:" محمود حمادة؟ لن أتحدث عن الصفقات التي لم تتم، لا تعليق".

وتطرق للحديث عن قرعة المصري في الموسم الجديد، قائلًا:" وارد أن يحدث في القرعة أي شئ، والتقابل مع أهلي أو زمالك أو أي فريق، لكننا جاهزون للمنافسة على كافة الأصعدة، ونتعشم بالتواجد في المركز الذي يرجوه جمهور النادي المصري".

أشار:" هناك إعداد جديد، جهاز فني على مستوى عالي، لاعبين جدد وعناصر متميزة، على الجانب الآخر يجب أن نطمأن جماهير بورسعيد أننا على الطريق الصحيح".

وعن مستحقات النادي الإسماعيلي في صفقة باهر المحمدي، قال رجب عبد القادر:" تم سداد مستحقات النادي الإسماعيلي بالكامل في صفقة باهر المحمدي، مبارياتنا إلى الآن ستكون في برج العرب، وهناك محاولات للعب على هيئة قناة السويس، لكن الأمر مرهون بموافقة الجهات الأمنية".

واختتم رجب عبد القادر:" الفريق يتدرب بانتظام، أخذ إجازة يومين بعد المعسكر، الأعباء المالية كبيرة، وعلى رابطة اللاعبين المحترفين مراعاة هذا الجانب، وأن يكون توزيع عوائد البث بعدالة، وننتظر رؤية ذلك على أرض الواقع، بعد وعد رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب".