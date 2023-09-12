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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد مركز التكوين المهني ومصنع الملابس الجاهزة

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مركز التكوين المهني بالخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وتفقد المحافظ وحدة تصنيع وتعبئة التمور التابعة لمؤسسة التكافل الاجتماعي، وثلاجات حفظ التمور، مُوجهًا بعمل مقايسة لإنشاء وحدة تجميد إضافية، وإنهاء أعمال التشطيبات خلال الفترة المقبلة؛ لبدء تشغيل الوحدة والاستفادة من عائدها لصالح الحالات المستحقة.


كما استكمل بتفقد مصنع الملابس الجاهزة، حيثُ اطلع على المنتجات المعروضة، ووجّه بالبدء في تصنيع الزي الموحد للعاملين بالمديريات، والتنسيق مع التربية والتعليم لتجهيز الأعلام الخاصة بالمدارس.

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من ناحيةٍ أخرى، زار المحافظ المدينة الشبابية للاطلاع على الموقف الأخير للإنشاءات، مُشددًا على ضرورة الانتهاء من الأعمال الإنشائية واللاند سكيب والملاعب وفق الموعد المحدد.

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