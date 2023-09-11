عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: تخفيض رسوم المصروفات للطلاب الراغبين التقدم للمدرسة الدولية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

 

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تخفيض رسوم المصروفات الدراسية للطلاب الراغبين في التقدم للمدرسة الدولية الرسمية بالوادي الجديد للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، وذلك للعاملين بالجهات الحكومية أو في حال وجود ضامن من العاملين بهذه الجهات، وفقًا للنسب التالية :
تخفيض نسبة ٥٠ ٪ كدعم من المحافظة في حال سداد المصروفات كاملة. 
تخفيض نسبة ٢٥٪ كدعم من المحافظة في حال تقسيط المصروفات على أقساط خلال العام الدراسي.

وذلك تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور، وحرصًا من المحافظة على توفير خدمة تعليمية متميزة لأكبر عدد من الطلاب.

🔻يتم تلقي طلبات التقديم والاستفادة بالتخفيض اعتبارًا من يوم ١٢ حتى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣

محافظ الوادي الجديد يوجه بالتوسع في تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية

رابط التقديم الإلكتروني للمدرسة :
https://forms.office.com/r/wjiBPbS3S7

التخفيض الاستفادة اسعار ال العام الدراسي الزملوط الدراسي الجديد الجهات الحكومية اللواء دكتور محمد الزملوط المستلزمات المدرسية المستلزمات حافظ الوادي الجديد تخفيض رسوم أولياء الأمور أولياء الأمو المصروفات الدراسية للطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف رملية وترابية تضرب هذه المحافظات خلال ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة

قرار قضائي عاجل في قضية سب مرتضى منصور لـ ممدوح عباس

انقسام سيناء عن إفريقيا| حقيقة انشطار مصر بعد زلزال المغرب المدمر.. و"البحوث الفلكية": النشاط التكتوني يهدد القارة

النقاب ممنوع| قرارات عاجلة بشأن "زي وحجاب" طالبات المدارس بالعام الدراسي الجديد

انتهاء الأزمة.. خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

فاركو يعلن وفاة نجم الفريق

احذروا التصوير بالهاتف.. موعد وصول العاصفة دانيال إلى مصر

العاصفة دانيال وصلت.. أمطار غزيرة ورياح ترابية تضرب هذه المناطق |فيديو

موضوعات متعلقة

بيطري الوادي الجديد: قوافل للكشف عن الأمراض الوبائية

محافظ الوادي الجديد يوجه بالتوسع في تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية

جامعة الوادي الجديد تشارك في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر

محافظ الوادي الجديد يناقش خطة توطين 150 أسرة من كفر الشيخ بقرى بشائر خير الوادي

قبول طلاب الدبلومات الفنية الزراعية من ذوي الاحتياجات الخاصة بكليات جامعة الوادي الجديد

بدء العمل في العاصمة الإدارية الجديدة للوادي الجديد

الوادي الجديد تستعد لملتقى التمور الثالث بالخارجة

بـ«الزي الموحد».. تسكين العاملين بمجمع المصالح المميكن في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

فقدت قوتها.. هيئة الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن العاصفة دانيال |فيديو

مصر للطيران تسير غدا رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلى الطائف

لبنان يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة

تعليمات مهمة لتوخي الحذر من العاصفة دانيال .. تعرف عليها

الزمالك يخسر من سيراميكا كليوباترا بثلاثية نظيفة وديا

غرامة للانسحاب من كأس الرابطة في لائحة الموسم الجديد.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء العاصفة دانيال.. فيديو يكشف تصرف صادم من أطفال ليبيا.. شاهد

فقدت معظم قوتها.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن عاصفة دانيال.. تفاصيل

تصدرت التريند .. شاهد إطلالات ركين سعد تثير الجدل بالسوشيال ميديا

التقويم الأول في تاريخ البشرية..أثري يكشف أسرار الاحتفال بـ رأس السنة المصرية

فيديو

الفنانة آمال رمزي تكشف عدد زيجاتها.. ورقم قياسي في عدد إجهاض نفسها/فيديوجراف

تمزيق صورة مرتضى منصور وهجوم على فاروق جعفر في الزمالك.. فيديو

العاصفة دانيال وصلت .. أمطار رعدية وتحذير عاجل من الأرصاد

سجل 1500 جنيه .. انخفاض الذهب رسميا وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ