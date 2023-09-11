محافظ الوادي الجديد: تخفيض رسوم المصروفات للطلاب الراغبين التقدم للمدرسة الدولية

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تخفيض رسوم المصروفات الدراسية للطلاب الراغبين في التقدم للمدرسة الدولية الرسمية بالوادي الجديد للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤، وذلك للعاملين بالجهات الحكومية أو في حال وجود ضامن من العاملين بهذه الجهات، وفقًا للنسب التالية :

تخفيض نسبة ٥٠ ٪ كدعم من المحافظة في حال سداد المصروفات كاملة.

تخفيض نسبة ٢٥٪ كدعم من المحافظة في حال تقسيط المصروفات على أقساط خلال العام الدراسي.

وذلك تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور، وحرصًا من المحافظة على توفير خدمة تعليمية متميزة لأكبر عدد من الطلاب.

🔻يتم تلقي طلبات التقديم والاستفادة بالتخفيض اعتبارًا من يوم ١٢ حتى ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣

رابط التقديم الإلكتروني للمدرسة :

https://forms.office.com/r/wjiBPbS3S7