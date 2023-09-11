محافظ الوادي الجديد يوجه بالتوسع في تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعََا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة و إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وجاءت أهم التوجيهات التي أكد عليها المحافظ ما يلي :

▪️تكثيف جهود توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة بالمنافذ التابعة للوحدات المحلية، والتوسع في فتح منافذ بالأحياء البعيدة والمناطق النائية.

▪️التوسع في تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية بالتعاون مع التجار؛ تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور بالتزامن مع حلول العام الدراسي الجديد.

▪️تشكيل لجان للمرور على مصانع ووحدات تخزين التمور للتأكد من مطابقتها للمواصفات وسلامة عمليات التخزين والتصنيع.

▪️تحصيل رسوم الحاصلات الزراعية بالوحدات المحلية وتشديد الرقابة على منافذ خروج الحاصلات.

▪️متابعة حظر شوادر البيع العشوائي على الطرق السريعة وداخل أحياء المدن والالتزام بالأماكن المخصصة للبيع.