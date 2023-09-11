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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة الوادي الجديد تشارك في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر

الوادي الجديد
الوادي الجديد

شاركت جامعة الوادي الجديد في أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر للجامعات المصرية بجامعة حلوان، بدعم وتنظيم من وزارة التعليم العالي والشباب والرياضة.


وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، حريصة دائمًا على المشاركة في مثل تلك الفعاليات القمية والتي تصقل مهارات الطلاب وتساهم في بناء شخصيتهم إضافة إلى تجمعهم مع أقرانهم من طلاب الجامعات المصرية مما يعزز روح الإخاء بينهم ويبني جسور التعاون بين طلاب الجامعات الأمر الذي يزيد من انتماء الطلاب للوطن.

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من جانبه اكد الدكتور أحمد حرباوي نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة شاركت بوفد مكون من 50 فردا للمشاركة في العديد من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، حيث تشارك الجامعة بفريق كرة القدم الخماسي طلاب، وفريقي كرة الطائرة طلاب وطالبات، بالإضافة إلى ألعاب القوي، ومنافسات دوري المعلومات، والشطرنج، وشاركت الجامعات بعدد 2 طلاب ممثلين عن طلاب الجامعة في اجتماعات اتحادات طلاب الجامعات المصرية للمشاركة في رسم خريطة الأنشطة الطلابية القادمة بالجامعات المصرية. 

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