تسليم المرحلة الأولى من مجمع المصالح المميكن في الوادي الجديد

قامت محافظة الوادي الجديد اليوم /الأحد/، بتسليم المرحلة الأولى من مباني المديريات الخدمية المتنقلة بمجمع المصالح الحكومية المميكن للمحافظة، والذى يجري ربطه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، لتوفير الخدمات الحكومية المختلفة للمواطنين.

وشهد مجمع المصالح الحكومية المميكن، تواجد الموظفين بالزي الموحد من مديريات الشباب والرياضة، الإسكان، التموين، الطب البيطري، الصحة، الزراعة، في ظل بدء تسكين العاملين بالمكاتب الخاصة بكل مديرية بمبنى المديريات، وإجراء التجارب النهائية لتشغيل المرافق استعدادًا للانتقال الفعلي قبل نهاية الشهر الجاري.

وأكد المحافظ محمد الزملوط أن ذلك يأتي في إطار الاستعدادات الجارية وسرعة الانتهاء من كافة المرافق لتوفير الخدمات المختلفة للعاملين بالمصالح الحكومية والبدء في تقديم الخدمات للمواطنين.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد قامت بإنشاء نموذج للعاصمة الإدارية الجديدة في مركز الخارجة يضم مجمع المصالح الحكومية المميكن، بالإضافة إلى مناطق سكنية، ومن المقرر إنشاء أبراج سكنية ذكية مزودة بكل المرافق والوسائل التكنولوجية الحديثة.