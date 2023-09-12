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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

مقطع فيديو لأحدى
مقطع فيديو لأحدى المصليين في المسجد .. لن تتوقع ماذا حدث له

أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع الكثير من الجدل على تطبيق تويتر، إذ يظهر وفاة أحد الأشخاص وذلك أثناء قيامه بأداء صلاة الجماعة بأحد المساجد.

وقد ظهر في الفيديو، الكثير من المصلين وذلك أثناء أداة  صلاة جماعية، وقيام الإمام بقراءة الآيات من سور "ق"، إلا أنه بمجرد وصوله للآية الكريمة  (وجاءت سكرة الموت بالحق) آية 19 سورة ق، توفي أحد المصلين أثناء السجود.

وتفاعل كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ذلك المقطع، ليعلق أحد رواد تطبيق تويتر "اللهم نسألك حُسن الخاتمة".
وأضاف آخر: سبحان الله على حسن الخاتمة .

مقطع فيديو مواقع التواصل الاجتماعي صلاة الجماعة رواد مواقع التواصل الإجتماعي

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