وجاءت سكرة الموت بالحق.. مات هو يصلي أثناء قراءة الإمام |فيديو

أثار مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع الكثير من الجدل على تطبيق تويتر، إذ يظهر وفاة أحد الأشخاص وذلك أثناء قيامه بأداء صلاة الجماعة بأحد المساجد.

وقد ظهر في الفيديو، الكثير من المصلين وذلك أثناء أداة صلاة جماعية، وقيام الإمام بقراءة الآيات من سور "ق"، إلا أنه بمجرد وصوله للآية الكريمة (وجاءت سكرة الموت بالحق) آية 19 سورة ق، توفي أحد المصلين أثناء السجود.

وتفاعل كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ذلك المقطع، ليعلق أحد رواد تطبيق تويتر "اللهم نسألك حُسن الخاتمة".

وأضاف آخر: سبحان الله على حسن الخاتمة .