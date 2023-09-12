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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب هذا الخطأ..فيضان نبيذ يحول شوارع قرية برتغالية إلى اللون الأحمر| فيديو

فيضان نبيذ يحول شوارع
فيضان نبيذ يحول شوارع قرية برتغالية إلى اللون الأحمر

أثار مقطع فيديو يظهر غرق شوارع قرية ساو لورينكو دو بايرو البرتغالية في سائل باللون الأحمر حالة من الجدل، فما السبب؟. 

يعد السبب وراء تدفق ما يبدو أنه مياه باللون أحمر في شوارع القرية الصغيرة التي تقع القرب من ساحل البرتغال إلى تصرف خاطىء. 

السبب 

تسبب خطأ من عمال شركة كحول في انفجار خزانين من النبيذ سعتهما 2.2 مليون لتر مما أدي إلى التسرب الذي كاد يكفي لملء حوض سباحة أولمبي مجتاحا شوارع القرية البرتغالية. 

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فيضان نبيذ

ووذكرت وسائل الإعلام المحلية أن إدارة الإطفاء في مدينة أناديا حيث تقع القرية سيطرت على “فيضان النبيذ” وحولته بعيدا عن النهر إلى أحد الحقول.

من جانبها، اعتذرت الشركة في بيان، قائلة: “نحن نتحمل المسؤولية الكاملة عن التكاليف المرتبطة بالتنظيف وإصلاح الأضرار مع وجود فرق متاحة بالمهمة على الفور”.

 

 

 

 

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بسبب هذا الخطأ..فيضان نبيذ يحول شوارع قرية برتغالية إلى اللون الأحمر| فيديو

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