دنيا فانية ودار شقاء.. ميريهان حسين تعلق على الإعصار دانيال في ليبيا

علقت الفنانة ميريهان حسين، على الإعصار دانيال وما أحدثه في ليبيا.

وكتبت، ميريهان حسين، عبر ستوري حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: “قلبي مع أهلنا وأخواتنا في ليبيا.. الطف بينا يا لطيف.. حقيقي.. دنيا فانية ودار شقاء”.

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن إعصار "دانيال" عبارة عن منخفض جوي، مشيرًا إلى أن هذا الإعصار كان قويًا على اليونان وليبيا، وفقد قوته بشكل كبير بعد دخوله إلى شرق ليبيا، وأحدث أمطارًا غزيرة في الصباح الباكر على الأراضي الليبية.

وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن الإعصار بدأ دخول الحدود المصرية ظهر الإثنين، برياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة على السلوم، وامتد تأثير هذه الرياح على الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وأدى إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف أن هذه الرياح اتجهت إلى مطروح؛ مما أدى لسقوط أمطار متوسطة الشدة، ويستمر تأثير هذا المنخفض من غرب مصر إلى شرقها خلال الساعات المقبلة، وعلى مدار اليوم الثلاثاء، يصاحبه رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية من 3 إلى 4 درجات عن درجة حرارة الأمس، الإثنين.