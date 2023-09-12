موبايل جديد من Realme مش هتعرف تفرقه عن iPhone.. بسعر 5000 جنيه

أصبح هاتف Realme C51 متاحًا الآن للشراء في مصر، ويوفر الهاتف ميزات رئيسية مثل شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز وشريحة Unisoc وبطارية كبيرة وكاميرات مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل.

ويتوفر هاتف Realme C51 بسعر حوالي 5000 جنيه في السوق المصري قد يزيد حسب المتجر الذي ستقوم بالشراء منه.

مواصفات Realme C51:

يأتي هاتف Realme C51 بشاشة IPS LCS بقياس 6.7 بوصة ودقة HD+ ومعدل تحديث 90 هرتز. وفيما يتعلق بالتصوير الفوتوغرافي، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، بينما يحتوي الجزء الخلفي منه على تجهيز كاميرا مزدوجة بعدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

بالنسبة للأداء، يأتي هاتف Realme C51 مزودًا بشريحة Unisoc T612 وذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت وسعة تخزين بحجم 128 جيجابايت. يأتي الهاتف مثبتًا مسبقًا بنظام التشغيل Realme UI T المستند إلى Android 13. يحتوي على بطارية بسعة 5,000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الجهاز على منفذ سماعات صوت بحجم 3.5 مم ومستشعر بصمة جانبي لزيادة الأمان وفتحة بطاقة microSD للتخزين القابل للتوسيع.

جدير بالذكر أنه يتشابه الهاتف مع Realme C53 ولكن يتفوق C53 على C51 في استخدام شاشة بدقة أعلى وكاميرا سيلفي أفضل مع حجم رام فعلي أكبر .