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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في اتصال هاتفي بنظيره بوريطة..

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر وتضامنها الكامل مع المغرب

اتصال هاتفي بين شكري
اتصال هاتفي بين شكري وبوريطة

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع السيد ناصر بوريطة، وزير الشئون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج بالمملكة المغربية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي والمواساة من جانب مصر إلى المملكة المغربية الشقيقة، قيادة وشعباً، على إثر الزلزال الذي ضرب بعض المدن بالمغرب، وما أسفر عنه من سقوط المئات من الضحايا والمصابين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكري أعاد التأكيد على دعم مصر وتضامنها الكامل مع المغرب في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به، وهو ما أكدت عليه جميع ردود الأفعال المصرية الرسمية والشعبية.

وأوضح أبو زيد أن الوزير المغربي عبر عن عميق امتنان وتقدير جلالة الملك محمد السادس لمساندة وتضامن شقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم، مقدراً قرار مصر إعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام تضامناً مع المغرب.

أحمد أبو زيد التعاون الأفريقي الدبلوماسية العامة الرئيس عبد الفتاح السيسي السفير أحمد أبو زيد الشئون الخارجية المتحدث باسم الخارجية الملك محمد السادس سامح شكري وزير الخارجية مدير إدارة الدبلوماسية العامة ناصر بوريطة مملكة المغرب

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