عضو المجلس البلدي بالبيضاء الليبية: مصر تلعب دورا كبيرا وصديقة دائما في الأزمات

قالت ماجدة الزايدي عضو المجلس البلدي لمدينة البيضاء الليبية، إن البيضاء تعرض لعاصفة شديدة وسيول جارفة طالت الكثير من المباني ونتج عنه نزوح الكثير من العائلات وغرق البيوت كاملة، الطرق غير صالحة للسير عليها، تضرر الصرف الصحي والبنية التحتية للمباني.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البيضاء تحتاج الكثير من الدعم وأي مبادرة من الحكومات الليبية بجانب مساعدة الأهالي لتصليح كل تلك المشاكل مما يشكل المعنى الحقيقي للتكاتف والتعاون.

وتوجهت بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لعرضه الدعم للبلدان المتأزمة وهي ليبيا والمغرب، لافتة إلى أنهم بدأوا في تسكين أكثر من 3000 عائلة متضررة بفنادق المدينة والمدارس وغيرها من أماكن.

وتابعت أنه بعد قليل سنقوم بتسكين عائلات متضررة من مدينة درنة يحتاجون إلى وقفات جادة، وأن مصر لها دور كبير وتعتبر صديقة دائمًا بالأزمات حيث قام بتوجيه القوات المسحلة للدعم الإنساني للبلاد المتضررة.

وأعلنت مصر الحداد ثلاثة أيام تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، ووجه الرئيس السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوًّا وبحرًّا للأشقاء في ليبيا والمغرب.