عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو المجلس البلدي بالبيضاء الليبية: مصر تلعب دورا كبيرا وصديقة دائما في الأزمات

ليبيا
ليبيا

قالت ماجدة الزايدي عضو المجلس البلدي لمدينة البيضاء الليبية، إن البيضاء تعرض لعاصفة شديدة وسيول جارفة طالت الكثير من المباني ونتج عنه نزوح الكثير من العائلات وغرق البيوت كاملة، الطرق غير صالحة للسير عليها، تضرر الصرف الصحي والبنية التحتية للمباني.

txt

بيان رسمي.. ريال مدريد يتضامن مع ضحايا إعصار ليبيا

txt

مأساة فتاة تبكي وتصف معاناتها مع إعصار دانيال في ليبيا.. فيديو مؤثر

 

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن البيضاء تحتاج الكثير من الدعم وأي مبادرة من الحكومات الليبية بجانب مساعدة الأهالي لتصليح كل تلك المشاكل مما يشكل المعنى الحقيقي للتكاتف والتعاون.

وتوجهت بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لعرضه الدعم  للبلدان المتأزمة وهي ليبيا والمغرب، لافتة إلى أنهم بدأوا في تسكين أكثر من 3000 عائلة متضررة  بفنادق المدينة والمدارس وغيرها من أماكن.

وتابعت أنه بعد قليل سنقوم بتسكين عائلات متضررة من مدينة درنة يحتاجون إلى وقفات جادة، وأن مصر لها دور كبير وتعتبر صديقة دائمًا بالأزمات حيث قام بتوجيه القوات المسحلة للدعم الإنساني للبلاد المتضررة.

وأعلنت مصر الحداد ثلاثة أيام تضامنًا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا، ووجه الرئيس السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوًّا وبحرًّا للأشقاء في ليبيا والمغرب.

إعصار دانيال اعصار ليبيا القوات المسلحة دعم ليبيا سيول جارفة ضحايا الكارثة قناة القاهرة الإخبارية مدينة درنة مدينة البيضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|أسعار الذهب تتراجع قبل قرار مرتقب من الحكومة.. وعيار21 الآن مفاجأة

وفاة الفنانة كريمان بعد صراع مع المرض.. تفاصيل

رسميا الآن بعد 6 شهور|سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك عقب قرار الحكومة

بعد دانيال.. الأرصاد تحذر المواطنين من عواصف جديدة.. فيديو

مهاجم الأهلى الجديد موديست يفجر مفاجأة بشأن مباراة السوبر الأفريقي.. تفاصيل

3 طائرات تحمل مواد طبية وغذائية.. وفد عسكري برئاسة أسامة عسكر في ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

ترشيحاتنا

روسيا تنتصر.. جنرال أمريكي يحطم أحلام أوكرانيا بشأن استعادة القرم

هل زلزال المغرب واعصار دانيال من علامات الساعة ؟.. داعية: إنذار من الله

اصفرار في الجو وأمطار غزيرة.. العاصفة دانيال تقترب وطوارئ في هذه المناطق

مجلس الأمن الدولي يقف دقيقة حدادا على أرواح الضحايا في المغرب وليبيا

وزيرة البيئة تشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم فى مجال الاستثمارات الخضراء

الجيش الليبي: 45% من درنة اختفت في البحر ووفاة 3000 شخص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتهي إلى الأبد.. جو جوناس يكشف حقيقة انهيار زواجه من صوفي تيرنر

ريحة مجاري في الجو .. اجعل أجواء منزلك منعشة بحيل سهلة

كلب أمريكي يهاجم الأشخاص في شارع ببريطانيا

المتحدث العسكري: وصول رئيس الأركان لليبيا .. وجسر جوي لتقديم المساعدات للمتضررين

فيديو

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة بورسعيد على يد شاب أمام مسجد الحسين «فيديوجراف»

وضع كارثي في ليبيا وأعداد المفقودين تتجاوز 6 آلاف شخص

700 جنيه| أسعار الذهب تتراجع من جديد وعيار 21 الآن مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ