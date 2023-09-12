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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مأساة فتاة تبكي وتصف معاناتها مع إعصار دانيال في ليبيا.. فيديو مؤثر

طفلة تبكي
طفلة تبكي

ماتوا في ليبيا..انتشر مقطع فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه طفلة تبكي بحرقة بسبب إعصار ليبيا.

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العاصفة دانيال تضرب ليبيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا في درنة إلى 5200 شخص

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ويظهر في الفيديو طفلة تبكي وهي تجيب عن سؤال لشخص يحاورها لماذا تبكي فقالت: أبكي على ليبيا.. ماتوا. وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ  الليبي عن أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين و2500 قتيل حتى الآن.


وقال وزير الطيران المدني في الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان وعضو لجنة الطوارئ، هشام شكيوات، إن ربع مدينة درنة قد اختفى، بعد إعصار دانيال، الذي تسبب في خسائر كارثية.

وصرّح شكيوات لرويترز عبر الهاتف قائلا إنه لا توجد حصيلة إجمالية للقتلى في درنة، مضيفا "تم انتشال أكثر من ألف جثة في مدينة درنة بعد السيول.. الأمر كارثي للغاية".

 

وكان المجلس الرئاسي في ليبيا أعلن، في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.

 

ليبيا ماتوا في ليبيا فيديو طفلة

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