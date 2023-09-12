مأساة فتاة تبكي وتصف معاناتها مع إعصار دانيال في ليبيا.. فيديو مؤثر

ماتوا في ليبيا..انتشر مقطع فيديو مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه طفلة تبكي بحرقة بسبب إعصار ليبيا.



ويظهر في الفيديو طفلة تبكي وهي تجيب عن سؤال لشخص يحاورها لماذا تبكي فقالت: أبكي على ليبيا.. ماتوا. وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي عن أكثر من 5000 شخص في عداد المفقودين و2500 قتيل حتى الآن.



وقال وزير الطيران المدني في الحكومة الليبية المعينة من قبل البرلمان وعضو لجنة الطوارئ، هشام شكيوات، إن ربع مدينة درنة قد اختفى، بعد إعصار دانيال، الذي تسبب في خسائر كارثية.

وصرّح شكيوات لرويترز عبر الهاتف قائلا إنه لا توجد حصيلة إجمالية للقتلى في درنة، مضيفا "تم انتشال أكثر من ألف جثة في مدينة درنة بعد السيول.. الأمر كارثي للغاية".

وكان المجلس الرئاسي في ليبيا أعلن، في بيان، درنة وشحات والبيضاء في برقة بالشرق مناطق منكوبة، بسبب السيول التي اجتاحتها.