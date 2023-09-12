العاصفة دانيال تضرب ليبيا.. ارتفاع حصيلة الضحايا في درنة إلى 5200 شخص

كشفت الحكومة اللبيية المكلفة من البرلمان، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الضحايا في مدينة درنة جراء العاصفة دانيال التي ضربت ليبيا.

وأكد المتحدث باسم الداخلية الليبية بالحكومة المكلفة من البرلمان، أن عدد الضحايا تجاوز 5200 في مدينة درنة جراء الإعصار "دانيال"، وشدد في تصريح له على أن غياب الوسائل المتطورة لإنذار المواطنين ساهم في الكارثة، مضيفاً: "نقوم بحصر أعداد الضحايا بالتواصل مع الجهات الصحية في درنة".

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي قال إنه تم تسجيل 2300 قتيل وأكثر من 5 آلاف مفقود كحصيلة أولية للفيضانات في درنة.

وقال مدير جهاز الإسعاف والطوارئ في مدينة البيضاء إنه تم تسجيل 11 ألف شخص بين متوفى ومفقود بسبب السيول العارمة.