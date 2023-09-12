عالم أزهري لأئمة ليبيا: "أصول الفقه" هو الطريق لفهم النصوص الشرعية

ألقى الدكتور محمد صلاح، رئيس قسم أصول الفقه بجامعة الأزهر، محاضرة تحت عنوان "مهمات علم الأصول والمقاصد" لأئمة وواعظات ليبيا.

تأتي المحاضرة ضمن سلسة المحاضرات التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر للتدريب.

قال الدكتور محمد صلاح - الأستاذ بجامعة الأزهر: إن علم أصول الفقه هو علم الأدلة الموصلة للأحكام ومن خلاله يمكن للمجتهد أن يفهم الأحكام فهما سليما؛ لأن هذا العلم معني بدراسة النصوص الدينية من القرآن الكريم والسنة المطهرة.

أضاف أن النصوص تنقسم إلى قسمين: الأول نص قطعي الدلالة فلا يحتمل أكثر من وجه، والثاني نص ظني الدلالة يحتمل أكثر من وجه فقطعي الدلالة لا يحتمل التأويل أو الاجتهاد بخلاف ظني الدلالة الذي يحتمل التأويل والاجتهاد.

وأضاف، أن علم أصول الفقه هو الطريق لفهم النصوص الظنية فهما سليما بلا إفراط ولا تفريط، وذكر صلاح نماذج لنصوص ظنية الدلالة وكيف كان يتعامل الصحابة والفقهاء معها، مبينا أن الاجتهاد موجود منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تم تدوين علم أصول الفقه على يد الإمام الشافعي والفقهاء العدول، كما بين أهمية علم أصول الفقه وهو ضبط استنباط الأحكام، التمييز بين ما يصلح أن يكون دليلا وما لا يصلح الاستدلال به، إلى جانب فهم دلالات النصوص.

في نهاية المحاضرة، أوصى الدكتور محمد صلاح الحاضرين بضرورة دراسة اللغة العربية من أجل فهم النصوص الدينية؛ لأن القرآن الكريم نزل بالعربية كما حثهم على قراءة كتب التراث خاصة كتب أصول الفقه.