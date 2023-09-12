خالد الجندي يبدأ برنامجه بالدعاء للأشقاء في ليبيا والمغرب.. فيديو

دعا الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لضحايا الشعب الليبي والمغرب بسبب الفيضانات والزلزال.

وقال خالد الجندي، على فضائية "دي إم سي": إن وقفة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجانب الشعبين الشقيقين وإعلان حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام، وتسيير جسر جوي لمؤازرة شعب ليبيا والمغرب، هو موقف شهامة ورجولة.

وتابع: دائما نجد الرئيس عبد الفتاح السيسي عند الشدائد ليساعد كل إنسان وكل من يحتاج المعونة، وهذا هو قدر مصر، تشعر بألم جيرانها وألم أشقائها.

ويقول النبي (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا شتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى".

وقال خالد الجندي في دعائه للأشقاء: أسأل الله أن يرحم شهداء هذه الأمة الذين لقوا حتفهم في المغرب وليبيا، غفر الله لهم.

اللهم خفف عنهم، اللهم ارحم شهدائهم، اللهم ضمد جراحهم، اللهم اشفي مصابيهم، اللهم هون عليهم، اللهم الطف بهم، لطفا يليق بكرمك وجودك وإحسانك يارب العالمين.

اللهم إنهم في حاجة إليك فلا تتركهم، ضعفاء فقوهم، جوعى فأطعهم.

