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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير الرياضة: لن نقبل أن تكون نسبة الشباب الأقل بالاستحقاقات الدستورية المقبلة

وزير الشباب خلال
وزير الشباب خلال الملتقي

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  الشكر لأمانة الشباب بحزب مستقبل وطن للنائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم على استضافة الحزب لفعالية " ملتقي شباب مصر ..مشاركة من أجل الوطن" ، مضيفا" الشباب الموجود اليوم رسالة عطرة  وجزء من مستهدفات وزارة الشباب والرياضة والجمهورية الجديدة الخاصة بالشباب ، التي يمكن ان نطلق عليها جمهورية شباب استندت لفكر وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأكد وزير الشباب والرياضة خلال كلمته بملتقي شباب مصر الذي يستضيفه حزب مستقبل وطن بمشاركة عدد كبير من ممثلي الشباب بالأحزاب السياسية والكيانات الشبابية، أن الرسالة كانت واضحة منذ عام ٢٠١٤ ، عندما قال الرئيس السيسي " يا شباب مصر انا عارف انتم عايزين ايه.. وانا معاكم" واتضح هذا الدعم من خلال التعليم والتمكين والتطوير ، من خلال منتديات ومعسكرات اخذت شكل الشباب حيث اصبح كل شئ مرتبط بالشباب فى الجمهورية الجديدة منذ تولي الرئيس.


وأضاف " صبحي" وزارة الشباب رفعت شعار" وزارة الشباب هي بيت لكل الشباب"  مؤكدا أن التعامل مع كل ما يخص الشباب هو واجب وطني، خاصة أنه يتفق مع رؤية الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي التي حولت طاقة وشكل الحكومة المصرية إلى كل ما يهم الشباب، فالشكل العملي الذي نحن بصدده اليوم وهذا التجمع الكبير يوضح ان الشباب ينظم ويقوم ويطور وينمي".


ولفت إلي أنه ليس فقط المستقبل هو المرتبط بالشباب ولكن أيضا الحاضر مرتبط بهم،  فهي رؤية مرتبطة بالأمل والطموح والعمل، منوها الشباب يجب أن يدرك ان المجتمع المصري جزء مرتبط من عالم كبير من التحديات لعل اخرها الفساد الاقتصادي العالمي.

وأشار صبحي إلي أنه منذ عامي من ٢٠١٤/٢٠١٣  فأن الرسالة الموجودة ان الشباب لابد ان يكون له دور كبير جدا خاصة فى الاستحقاقات ولا يجوز ان تكون اقل نسبة فى الاستحقاقات هي الشباب ، مشددا على أهمية توعية الشباب بذلك، فالشباب الموجود منهم من يعمل فى التوعية والوعي وهذا العدد الكبير الموجود من تجمعات كبيرة من احزاب مختلفة فرصة للتوعية"

وتابع: الفترة القادمة تحتاج للوعي والتوعية ولكن التحدي الكبير بضرورة وجود تواجد شبابي على الأرض، لافتا الي دورهم المجتمعي فى أحيائهم وجامعتهم ونواديهم ومراكز الشباب والأحزاب،  مؤكدا أن هذا الملتقى بداية حراك كبير .


وأكد وزير الشباب والرياضة مساهمة واستعداد الوزارة  بكل امكانياتها فى كل ما يحتاج له الشباب ، لافتا الى ان الوزارة دشنت عدد كبير من الكيانات بانفتاح على كل المجتمع ، شارك فيها ١٣١ مليون فى برامج متنوعة مؤكدا ومنفتحين على كل ما يهم الشباب المصري.

واختتم صبحي لن ننظر لكل هذه التكوينات الموجودة الان ولكن سننظر إلي البلد إلي مصر .

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