الإعلامية بثينة توكل تعود لتقديم برنامجها "أهلا بالستات" على شاشة MBC مصر

عادت الإعلامية بثينة توكل لتقديم برنامج أهلا بالستات والذي يذاع على شاشة mbc مصر، من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثانية حتى الرابعة عصرًا، وكانت بثينة قد غابت عن تقديم البرنامج خلال الفترة الماضية، بسبب إجازة وضع، أنجبت فيها ابنتها لين.



وتحدثت خلال حلقة اليوم عن سعادتها بالعودة مرة أخرى للبرنامج، كما كشفت تفاصيل تجربتها مع الحمل، وكيف استطاعت خسارة الوزن الزائد واستعادة رشاقتها، مشيرة إلى أن الأمر كان صعبًا للغاية، وحققت الحلقة ردود فعل إيجابية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرضها.

وقالت بثينة إنها اتبعت برنامجًا رياضيًا، بدأ بالمشي ورياضة الايروبكس والكيك بوكسينج، والجيم، بالإضافة لمراقبة كمية السعرات الحرارية، والتخلص من الوجبات السريعة، وشرب كمية كافية من الماء، والرضاعة الطبيعية، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

وحرصت توكل على طمأنة السيدات، وقالت إن أية تقلبات مزاجية تمر بها المرأة خلال فترة الحمل، حالة طبيعية وتحدث للجميع، وذلك نتيجة تغير في الهرمونات.

وتتميز الإعلامية بثينة توكل بلباقة فى التحدث وبالإلقاء المرتب، وأناقة في الظهور، إذ تعشق الكاميرا ملامحها، مما جعلها مذيعة متميزة تشع بريقا كلما ظهرت على الشاشة عبر برنامجها الذى يُساهم البرنامج في تكوين وتطوير وبناء شخصية المرأة.

ونجحت بثينة فى صنع برنامج مميز يلقى الضوء على الكثير من النماذج الإيجابية، ويُتيح الفرصة للكثير من أصحاب الأفكار المميزة والقُدرات الخاصة للتعبير عن مواهبهم وأفكارهم، بالإضافة للتعرف على الاحتياجات اليومية للمرأة من كل الطبقات وكل الفئات، حيث استضافت من خلال البرنامج العديد من الشخصيات وحققت رد فعل قوى على منصات السوشيال ميديا واحتلت الترند بموضوعات البرنامج المهمة.

عودة الإعلامية بثينة توكل لتقديم برنامجها أهلا بالستات

عودة الإعلامية بثينة توكل لتقديم برنامجها أهلا بالستات