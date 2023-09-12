الأمن الصومالي يقضى على 10 إرهابيين من حركة الشباب

أعلنت السلطات الصومالية اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على 10 إرهابيين ينتمون لحركة الشباب المتطرفة.

وأضافت السلطات الصومالية أن الإرهابيين ماتوا في منطقة رونيرغود بوسط شبيلي، وكان المسلحون يخططون لمهاجمة القوات الأمنية التي تقاتل حركة الشباب، كما دمرت قوات الأمن سيارة مملوءة بالمتفجرات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

ويواجه الصومال أزمة أمنية بسبب الهجمات المسلحة التي تشنها حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة الإرهابي، ويسعى الرئيس حسن شيخ محمود إلى القضاء على آفة الإرهاب التي استشرت في البلد الواقع في القرن الأفريقي منذ سنوات.