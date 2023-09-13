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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

للغلابة فقط.. أفضل موبايل Nokia في مصر بسعر 3499 جنيها

للغلابة فقط..أفضل
للغلابة فقط..أفضل موبايل Nokia في مصر بسعر 3499 جنيه

يعد أفضل هواتف نوكيا هاتفها الاقتصادي الجديد Nokia C21 Plus، والذي يأتي بسعر مناسب للغاية ومجموعة من المواصفات والمميزات الجيدة.

 

المواصفات الرئيسية:

 

  • شاشة IPS LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة HD+
  • معالج Unisoc SC9863A ثماني النواة
  • ذاكرة وصول عشوائي (RAM) 2/3 جيجابايت
  • سعة تخزين 32/64 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD
  • كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل
  • كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل
  • بطارية سعة 5050 مللي أمبير في الساعة
  • نظام تشغيل Android 11

التصميم:

يأتي هاتف Nokia C21 Plus بتصميم بسيط وعملي، حيث يتميز بإطار مصنوع من البلاستيك والظهر مصنوع من البلاستيك أيضًا، مع حواف بلاستيكية رفيعة.

الشاشة:

تتميز شاشة هاتف Nokia C21 Plus بأنها كبيرة وواضحة، حيث تأتي بحجم 6.52 بوصة وبدقة HD+، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة.

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الأداء:

يعمل هاتف Nokia C21 Plus بمعالج Unisoc SC9863A ثماني النواة، وهو معالج مناسب للاستخدامات الأساسية اليومية مثل التصفح وتشغيل التطبيقات الخفيفة.

الذاكرة:

يتوفر هاتف Nokia C21 Plus بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 2/3 جيجابايت وسعة تخزين 32/64 جيجابايت، وهي سعة كافية لتخزين البيانات والتطبيقات.

الكاميرات:

تتميز كاميرا هاتف Nokia C21 Plus الخلفية مزدوجة بأنها تقدم جودة تصوير مقبولة، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجابكسل، والكاميرا الثانية بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 5 ميجابكسل.

البطارية:

تتميز بطارية هاتف Nokia C21 Plus بأنها قوية للغاية، حيث تأتي بسعة 5050 مللي أمبير في الساعة، مما يوفر عمر بطارية طويل حتى مع الاستخدام المكثف.

السعر:

يتوفر هاتف Nokia C21 Plus في مصر بسعر 3499 جنيه مصري لنسخة 32 جيجابايت و2/3 جيجابايت رام.

 

يقدم هاتف Nokia C21 Plus مجموعة جيدة من المواصفات والمميزات بسعر مناسب للغاية، مما يجعله خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف اقتصادي.

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