موبايل جديد من Nokia للشباب.. بسعر 1700 جنيه

على الرغم من أن هواتف نوكيا Nokia الذكية قد تكون مملة للبعض وبألوان قاتمة، إلا أنه لا يمكنك تجاهل الهواتف feature phones الرائعة التي تطلق عليها العلامة التجارية.

في وقت سابق من هذا العام، أعادت الشركة الفنلندية إطلاق Nokia 2660 Flip بألوان زاهية جديدة، تسمى Pop Pink وLush Green.

تتوفر هذه الألوان الجديدة أيضًا للشراء في السوق الهندية الآن.

سعر ومواصفات هاتف Nokia 2660 Flip

يظل تصميم الهاتف كما هو، وكذلك المواصفات.

يحصل الهاتف الجديد على اتصال 4G مع إعداد شاشة مزدوجة من شاشة رئيسية بقياس 2.8 بوصة وشاشة ثانوية بقياس 1.77 بوصة.

تم تجهيز الهاتف بمعالج Unisoc T107 ويدعم Bluetooth 4.2، وراديو FM لاسلكي ، وMP3.

يحتوي على كاميرا بدقة 0.3 ميجابكسل وفلاش LED.

يأتي هاتف Nokia 2660 مع بطارية بسعة 1450 مللي أمبير من المفترض أن يمنحك ساعات من وقت التحدث وحتى يستمر لأسابيع في وضع الاستعداد.

يحتوي على هذا الزر للطوارئ الذي يتيح لك الاتصال بسرعة بحد أقصى خمسة من جهات الاتصال التي قمت بإعدادها مسبقًا.

يتمتع هاتف Nokia 2660 Flip بجودة صوت واضحة مع إعدادات مستوى الصوت القابلة للتعديل، ما يجعله سهل السماع حتى في البيئات الصاخبة، كما أنه متوافق مع أجهزة السمع (HAC)، لذلك يمكن للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع استخدامها بسهولة.

تم اختبار Nokia 2660 Flip لعشرات الآلاف من دورات الفتح.

سيكون Nokia 2660 Flip باللونين Pop Pink وLush Green متاحًا للشراء في الهند اعتبارًا من 24 أغسطس، من Amazon وموقع Nokia الإلكتروني بسعر 4699 روبية (أي ما يعادل 1700 جنيه مصري).