ماذا يحدث لجسمك عند تناول المعمول؟

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد المعمول .

فوائد المعمول بالتمر ..

1. مصدر غني بالمغذيات: يحتوي التمر على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم مثل فيتامينات A وB وC والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم.

2. طاقة طويلة الأمد: نظرًا لارتفاع محتواه من السكريات الطبيعية والألياف، يعتبر التمر مصدرًا ممتازًا للطاقة التي تدوم لفترة طويلة، وهذا يعني أن تناول معمول التمر قد يساعد في تحسين الأداء البدني والذهني.

3. تحسين عملية الهضم: يعتبر التمر غنيًا بالألياف الطبيعية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتحسن حركة الأمعاء. قد يكون تناول معمول التمر بانتظام مفيدًا لمن يعانون من الإمساك وغيرها من مشاكل الهضم.

4. تعزيز صحة القلب: يحتوي التمر على مضادات الأكسدة التي تحمي الشرايين من التصاق الدهون وتحسن نسبة الكوليسترول في الجسم. قد يساهم تناول المعمول بالتمر في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. دعم صحة الجهاز المناعي: يحتوي التمر على مضادات الأكسدة التي تساهم في تعزيز قوة الجهاز المناعي ومكافحة الالتهابات. بالتالي، يمكن أن يكون تناول معمول التمر جزءًا من نظام غذائي متوازن يدعم صحة الجهاز المناعي.