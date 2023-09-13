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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يبحث تطوير مدينة الأثاث

منال عوض محافظ دمياط
منال عوض محافظ دمياط


أجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى،  زيارة ميدانية إلى مدينة دمياط للأثاث،  حيث كان فى استقبالهما اللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة المدينة.

فيما وقد تم استهلال الزيارة بعقد اجتماع مصغر لاستعراض الخطة الموضوعة لتطوير المدينة التى تضم ٥٤ هنجر تحتوي على ١٣٤٨ ورشة على مساحة ١٢٩ الف م٢ ومنطقة صناعية و أيضًا مركز تكنولوجيا الأثاث، هذا إلى جانب منطقة استثمارية ، تضم أراضي مخصصة لخدمات تجارية ومركزا للمؤتمرات وفنادق ومولا تجاريًا ومركز تعليم فنى ومنطقة إدارية وخدمية ، وكذلك بحث إستراتيجية التعاون مع الأكاديمية لإعداد دراسات تساهم فى وضع خارطة طريق للتطوير و إعادة تخطيطها كمنطقة استثمارية فى إطار المزايا التنافسية التى تتمتع بها المدينة .

كما تفقدت المحافظ ورئيس الأكاديمية مركز تكنولوجيا الأثاث بالمدينة للإطلاع على إمكانات المركز و ادراجه ضمن الدراسة لتعزيز دوره لتقديم خدمات التدريب والدعم الفنى .

وأوضحت " المحافظ " أن المحافظة حريصة على التعاون مع الجهات المختلفة والاستفادة من الخبرات والإمكانات التى تمتلكها الأكاديمية لوضع تصور مخطط ومدروس لتطوير المدينة فى ضوء خطة النهوض بصناعة الأثاث  بمحافظة دمياط وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية و قرار رئيس مجلس الوزراء لوضع منهجية محددة ، لافتة إلى أنه من المقرر أن يقوم فريق  متخصص من الأكاديمية بزيارة المدينة الأسبوع القادم للبدء فى إعداد الدراسة ، ووجهت " الدكتورة منال عوض " الشكر إلى رئيس الأكاديمية على حرصه زيارة المحافظة والمشاركة فى وضع الخطة .

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دمياط الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمحافظة دمياط زيارة المدينة رئيس مجلس إدارة المدينة مركز تكنولوجيا الأثاث

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