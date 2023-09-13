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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هطول أمطار خفيفة على بعض مناطق سيناء

تقلبات جوية في مناطق
تقلبات جوية في مناطق سيناء

تعرضت مناطق محافظة شمال سيناء،  إلى هبوب رياح باردة الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أعقبها هطول امطار خفيفة، نتيجة التقلبات الجوية بسبب إعصار دانيال.وسط مخاوف من هبوب رياح شديدة قد تؤثر على أسقف المنازل الخشبية وكذلك الزراعات الموسمية.

الساحلية:

 

وقد تساقطت امطار خفيفة على بعض المناطق خاصة الساحلية منها بئر العبد والعريش 
وكانت مناطق المحافظة قد تعرضت إلى ارتفاع في درجات الحرارة طوال يوم أمس صاحبها هبوب رياح مثيرة للأتربة،   مما أثر على حركة المواطنين خاصة في الأسواق التجارية بالمدن .

 

وقال شهود عيان،  أنه لم سبق أن هطلت امطار على مناطق المحافظة من قبل في مثل هذا التوقيت..لكن التغيرات المناخية التي تواجه دول العالم قد تكون سبب نباشر بسقوط الأمطار. 

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بدء أعمال لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية في شمال سيناء

سيناء هطول امطار مناطق الساحلية

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