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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

«لما أصحابي يعرفوا إني رجعت سينجل».. آيتن عامر تثير الجدل بالرقص مع الشباب|شاهد

آيتن عامر
آيتن عامر

أثارت الفنانة آيتن عامر الجدل  بفيديو كوميدي جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت آيتن عامر وهي ترقص مع الشباب وعلّقت قائلة: 

«لما صحابي يعرفوا إني رجعت سينجل،  وهى بترجع الولاد الأكاونت بعد ما شالتهم منه بسبب الاكس، شوفوا الأغنية كاملة بكرة على قناة اليوتيوب».

 

من ناحية أخرى، تستكمل الفنانة آيتن عامر، تصوير فيلمها الجديد "مندوب مبيعات" في دبى، حيث يجسد الفنان بيومي فؤاد شخصية رجل أرمل يعمل في دبى، ويبدأ في البحث عن علاقة عاطفية جديدة للزواج مرة أخرى، ولكنه يواجه صعوبات وتفشل علاقاته بشكل مستمر حتى يتعرف على آيتن عامر ويدخل في قصة حب معها وتتوالى الأحداث في الفيلم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي.

 

نجوم فيلم مندوب مبيعات

فيلم "مندوب مبيعات" بطولة كل من بيومي فؤاد، أيتن عامر، أحمد فتحي، اسلام إبراهيم، هبة عبد العزيز، يسرا المسعود، إيمان يوسف، وائل عوني، أيمن قنديل، منى فاروق، ولمياء كرم، وتأليف وإخراج حامد صالح.

وكانت آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل "أولاد عابد" علي قناة MBC مصر، والمسلسل كان من المقرر عرضه في رمضان2022، لكن تأجل بعد ذلك وتحدد له في البداية أن يعرض في رمضان 2023، ثم بعد ذلك تقرر أن يعرض في موسم خارج السباق الرمضاني، يضم كلا من رياض الخولي، محسن محيي الدين، أيتن عامر، إيهاب فهمي، جمال عبد الناصر، انتصار، نادين مصطفى غريب، مي الغيطي وآخرين ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج أكرم فريد.

https://www.instagram.com/reel/CxGcpzsLVgf/?igshid=NjZiM2M3MzIxNA%3D%3D

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