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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية البحر الأحمر تقدم خدمات طبية لـ 65 ألف مواطن خلال حملة 100 يوم صحة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر عن تقديم خدمات صحية لأكثر من 65,000 مواطن منذ انطلاق حملة "100 يوم صحة" في مدن البحر الأحمر.

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وأشاد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بارتفاع معدلات الأداء في الحملة الرئاسية "100 يوم صحة"، حيث تم تقديم الخدمات الصحية لـ 65,797 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات الحملة في 25 يونيو الماضي.

 

وأشار الدكتور إسماعيل العربي إلى أهمية المبادرات الرئاسية التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وأكد أن هذه الحملة تأتي كجزء من جهود مبادرة "100 مليون صحة".

 

وأوضح أن الحملة تستقبل المواطنين من سن 18 عامًا وما فوق، وتقدم خدمات متنوعة تشمل الكشف عن الأمراض غير المعدية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والاعتدال الكلوي.

 

وتشمل خدمات الحملة أيضًا مبادرة السمعيات، والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وخدمات تنظيم الأسرة، والتطعيمات، وندوات التثقيف الصحي، والتوعية الميدانية، وتقدم هذه الخدمات من خلال فرق طبية ثابتة في جميع الوحدات الصحية ومراكز الكشف المتنقلة.

 

تأتي هذه الحملة في إطار جهود مستمرة لتحسين الخدمات الصحية والارتقاء بصحة المواطنين في محافظة البحر الأحمر بدعم من وزارة الصحة والسكان ومحافظة البحر الأحمر.

 

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