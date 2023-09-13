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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كلاكيت تانى مرة.. حفل جديد يجمع أحمد سعد وروبى.. اعرف الأسعار

أحمد سعد وروبى
أحمد سعد وروبى

يحيى كل من الفنان أحمد سعد  وروبى حفلا غنائيا يجمع بينهما للمرة الثانية وذلك بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يوم 18 أكتوبر المقبل.

ويأتى هذا الحفل بعد احيائهما حفلا فى إحدى الجامعات الخاص وقدمت لأول مرة أولى أغنيتهما “يا ليالي”، بعد أن طرحا الكليب الخاص بها خلال الفترة الماضية.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل أحمد سعد وروبى عن أسعار تذاكر حفل روبي وأحمد سعد، والتي شملت فئتين، الأولى بـ 450 جنيهًا، وفئة VIP قدرت بـ 1000 جنيه.

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أحمد سعد وروبى 

وقد تصدر أحمد سعد وروبي تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بأغنيتهما الجديدة "يا ليالي وتخطت الأغنية يا ليالى حاجز الـ 11مليون مشاهدة.

"ياليالى" من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي واسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد، ومن إنتاج شركة "مزيكا " للمنتج محمد جابر.

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