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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. منتخب الطائرة يلتقي بالجزائر في نهائي ناري بالبطولة الأفريقية

صدى البلد

يلتقي المنتخب المصري للرجال للكرة الطائرة مع نظيره منتخب الجزائر، مساء اليوم، في الدور النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر الجار تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والجزائر في تمام الساعة السابعة مساءً على صالة رقم 2 بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بين الكاميرون وليبيا في الساعة الخامسة على نفس الصالة.

ويسعى المنتخب المصري إلى استعادة لقب البطولة والتتويج بالبطولة التاسعة في تاريخه وإسعاد الشعب المصري وتسيد القارة الأفريقية مرة أخرى، خاصة أن منتخب مصر يعد ثاني أكثر المنتخبات فوزًا بلقب بطولة الأمم الأفريقية حيث يحمل في رصيده 8 ألقاب خلف المنتخب التونسي البطل التاريخي للبطولة برصيد 11 لقبًا والذي احتل المركز الخامس في هذه النسخة.

وتأهل المنتخب الوطني إلى النهائي بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 3/1 في نصف النهائي بينما تأهل الجزائر على حساب ليبيا بنتيجة 3/2 في نصف النهائي الآخر.

وتضم قائمة الفراعنة كلًا من: أشرف اللقاني وأحمد صلاح ورضا هيكل وسيف عابد وعبد الرحمن سعودي ومحمد عادل ومحمد المهدي ومحمد رضا ومحمد رمضان ومحمد مصطفي وأحمد يوسف ومحمد عسران وأحمد سعيد و حسام يوسف.

ويترأس البعثة في البطولة تامر بيبرس عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويقود المنتخب فنيًا الإيطالي فلافيو جيونيلي، و حسن الحصري المدرب العام، و محمد بخيت المدرب المساعد، ومحمد معوض مدير المنتخب، وأحمد سعيد محلل تقني، و روجيريو أفيلار جيديس مخطط أحمال، سامح ظلام علاج طبيعي، وعلى زكي المدير الإداري.

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