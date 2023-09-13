فاتحة حوض.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة رياضية| شاهد

شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورا جديدة لها، في أحدث ظهور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت ياسمين صبري، في أثناء ممارسة تمارين رياضية برشاقة، وتفاعل معها جمهورها خلال التعليقات.

ونشرت مؤخرا النجمة ياسمين صبري، صورا جديدة لها وهي ترتدي ملابسها من دار أزياء Dolce Gabbana&، وهي تستمتع بالأجواء الصيفية.

أطلت ياسمين صبري وهي ترتدي تنورة قصيرة وCrop Top بطباعة Majolica الشهيرة، ذات اللون الأحمر والأبيض.

ووصل سعر التنورة إلى 750 يورو، أي ما يعادل 25 ألف جنيه، وبلغ سعر الكروب توب 495 يورو، أي ما يعادل 17 ألف جنيه.