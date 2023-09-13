وصلت 6 مليارات دولار.. قفزة في حجم التجارة السعودية التركية خلال 2022

شهدت التجارة بين السعودية وتركيا نموا كبيرا العام الماضي، في ظل علاقات دبلوماسية متنامية ، وفق ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

ويتزايد حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل مستمر، ليصل إلى نحو 6 مليارات دولار عام 2022، بزيادة 33% عن عام 2021، بحسب ما قال عبد العزيز السكران نائب محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المسؤول السعودي شارك هذه المعلومات خلال منتدى الأعمال السعودي التركي الذي عقد في الرياض.

وأشار السكران ، إلى أن البلدين أقاما العديد من الشراكات التي جعلت السعودية الشريك التجاري الرابع لتركيا بين اقتصادات الشرق الأوسط، مشيرا إلى أهمية استمرار البعثات التجارية مع تركيا لأنها تعزز العلاقات التجارية.

وفي أوائل هذا العام، وافقت المملكة على إيداع مبلغ 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي لدعم جهود البلاد لتعزيز اقتصادها.