مصرع أجنبي على يد زميله خلال مشاجرة بالقاهرة

شهدت منطقة عين شمس جريمة قتل بشعة عندما وقعت مشاجرة بين عدد من الأفارقة ، حيث لقي أحدهم مصرعه علي يد زملائه، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين والسلاح وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بوجود مشاجرة بدائرة القسم ، بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين 3 عاطلين يحملون جنسية إحدى الدول أحدهم متوفى وبين عاطل وبحوزته سلاح أبيض "سكين" جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم على إثر قيام الطرف الأول بمحاولة التعدى على الطرف الثانى باستخدام السلاح المضبوط وسرقة هاتفه المحمول كرهاً عنه، إلا إنه قام باستخلاص السلاح من يد المتوفى والتعدى عليه بالضرب نتج عن ذلك إصابته والتي أودت بحياته، أمكن ضبطهم وبحوزة الطرف الأول سلاح أبيض "سكين".

وبمواجهة الثاني اعترف بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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