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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخصين إثر سقوط حائط عليهما في قرية الخرطوم بالوادي الجديد

اسعاف
اسعاف

لقى شخصان مصرعهما إثر سقوط حائط عليهم في قرية الخرطوم، بمركز الخارجة فى محافظة الوادي الجديد، وتم نقل الجثت إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد من شرطة النجدة يفيد بانهيار جدار فى منزل بقرية الخرطوم التابعة لمركز الخارجة، مما أسفر عن وفاة كلا من مجدى ص س 16 سنة، وهدير ح ج 16 سنة، وتم نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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