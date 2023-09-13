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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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غضب الطبيعة يعصف بالوطن العربي| آلاف الضحايا في المغرب وليبيا بسبب الزلزال و"دانيال".. وفلسطين والسودان تتوجعان

كوارث طبيعية
كوارث طبيعية

خلال أيام قليلة وعلى فترات متقاربة، شهدت عدد من الدول حول العالم تغيرات مناخية قاسية، أسفرت عن هدم البيوت وعدد كبير من الضحايا والوفيات، وخاصة داخل دول الوطن العربي.

وفي مدة زمنية قصيرة، وقعت دول المغرب وليبيا وفلسطين والسودان، ضحايا لكوارث الطبيعة، من زلازل وفيضانات وعواصف وأعاصير وأخرها العاصفة دانيال، التي أسفر عنها عدد كبير من الضحايا في البلاد.

زلزال المغرب

فبدون سابق إنذار، وقع فجر السبت الماضي زلزال ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب، وبلغ قوته 7 ريختر، ليعد هذا الزلزال، الأكثر فداحة من حيث عدد القتلى، في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، منذ عام 1960، والأقوى منذ أكثر من قرن.

وتحولت قرية أجدير الفقيرة، إيجيل نتلجومت إلى أنقاض حيث أصبح الكثير من سكانها بلا مأوى الآن، لكن على عكس أجزاء أخرى من منطقة أداسيل، القريبة من مركز الزلزال، لم تتعرض لوفيات أو إصابات خطيرة، وفقا لـ “رويترز”. 

 

5500 من الوفيات وانهيار مباني تاريخية

وأودت كارثة زلزال المغرب بحياة ما يزيد عن 5500 شخصًا، كما تسبب الزلزال في انهيار أجزاء من العديد من المباني التاريخية، بما في ذلك قصر الباهية وساحة جامع الفنا.

وقالت السلطات المغربية إن الزلزال تسبب في أضرار واسعة النطاق في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الطرق والجسور والكهرباء.

دانيال تقضي علي ليبيا

وتسببت العاصفة دانيال، في هطول السيول وأمطار غزيرة، مما أدى إلي إنهيار سدين كانا على حدود مدينة درنة، وهو الأمر الذي أدي إلى زيادة الكارثة.

وأدي الإعصار إلي حدوث فيضان ضخم، غرق بسببه ما يقرب من ربع مساحة درنة التي كانت تطل على السدين في البحر.

وحسبما أعلنت منظمة الصليب الأحمر فأن حصيلة قتلى الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا ضخمة، وقد تصل إلى الآلاف، و10 آلاف مفقود.

مصريون ضحايا دانيال وفيضانات ليبيا

وتوفي نحو 145 مصريًا في الفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة الليبية خلال اليومين الماضيين، فيما أودى بحياة أكثر من ألفي مواطن ليبي وتشريد آلاف الأسر الأخرى.

وأعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية، أسماء المصريين ضحايا الإعصار دانيال في درنة، والتي تضمنت 84 اسمًا، جرى إنهاء إجراءاتهم بمركز طبرق الطبي، وأغلبهم من قرية الشريف ببني سويف.

الأمطار تهدم البيوت في السودان

وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيار 50 منزلًا بالكامل، في منطقة قدو بولاية نهر النيل شمالي السودان، كما أدت الأمطار إلي مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، بمدينتي عطيرة والدامر.

مناسيب المياه تهدد السودان

وتهدد مناسيب نهر الدندر الموسمي بولاية سنار جنوب شرق البلاد، الأراضي الزراعية والمساكن، عقب هطول الأمطار الغزيرة، بوتيرة متسارعة.

وسجل صباح أمس عند محطة قياس مدينة الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية، 13.18 متر بزيادة 18 سم عن منسوب اليوم الذي قبله، وزيادة 1.18 متر عن منسوب اليوم نفسه من العام 2022 والذي كان 12 مترًا.

عاصفة دانيال تصل إلي فلسطين

ووصلت الأمطار الغزيرة اليوم قطاع غزة، وتسببت في غرق عشرات المنازل، وإغلاق العديد من الطرق، في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وبحسب المصادر غرق عشرات المنازل في جباليا شمال قطاع غزة، وفي عدد من أحياء مدينة غزة، ومخيم الشاطئ غرب المدينة.

وتضررت محلات تجارية، عقب دخول مياه الأمطار الغزيرة إليها، ما تسبب بوقوع أضرار جسيمة فيها وفي الممتلكات.

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