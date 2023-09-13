زاهي حواس: عام 2024 مهم جدا لعلم الآثار.. وسيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة عن الاكتشافات الأثرية بمدينة ريجا، عاصمة دولة لاتفيا.

وأعلن "حواس"، في مؤتمر صحفي قبل المحاضرة، أن عام 2024 هو عام مهم جدا لعلم الآثار وسيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتحدث "حواس" عن اكتشاف مقبرة ميسي وعن المومياء الذهبية في منطقة جسر المدير بسقارة والبحث عن هرم الملك حوني.

وأوضح "حواس"، تفاصيل اكتشافاته بجوار هرم الملك تتى بسقارة، مشيرا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، و"بلطة" من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وقال "حواس"، إن ما يحدث من الأفروسنتريك سينتهي ولن يكون هناك توسع أكبر من هذه الحركة، موضحا أن مملكة "كوش" حكمت مصر في الأسرة 25، وما يُقال الآن من قبل الأفروسنتريك تضليل وكذب، وجميع ما يُقال هو أكاذيب.

ووقع "حواس" مجموعة من كتبة عن الآثار المصرية والهرم وتوت عنخ آمون.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الشربيني، مدير المكتب المركزي لأسواق شمال أوروبا ودول البلطيق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه تم تنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية والإعلامية، ومنها مؤتمر صحفي للدكتور زاهي حواس ومحاضرة جماهيرية وحفل استقبال لكبار الشخصيات والمهنيين بالقطاع السياحي بالتعاون مع منظمي الرحلات بهذه الأسواق.

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