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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بكوب دقيق وبيضة.. طريقة عمل بان كيك لذيذ جدا

صدى البلد

اذا كنتي تودين تقديم أكلات سهلة لطفلك ومفيدة نقدم لكي اليوم طريقة عمل  البان كيك 

المقادير : 
- كوب ونصف دقيق متعدد الاستخدامات 
- 2 معلقة صغيرة سكر 
- 2 معلقة صغيرة بيكينج بودر 
- ربع معلقة صغيرة بيكينج صودا 
- ربع معلقة صغيرة ملح
- معلقة صغيرة فانيليا
- كوب حليب دافئ
- بيضة
- ربع كوب زبدة مذابة

طريقة التحضير : 
- في طبق كبير هننخل الدقيق مع البيكينج بودر والبيكينج صودا والسكر والملح والفانيليا .
- نضرب البيض لحد ما ينفش وبعدين نضيف الحليب والزبدة المذابة ونخفقهم كويس وبعدين نضيف خليط الدقيق ونخفقهم تاني لحد ما العجينه تبقي متماسكة ومش سايله أوي .
- نسخن طاسة تيفال علي نار متوسطة وندهنها نقطتين زيت أو زبدة وناخد شوية من العجينة بمغرفة صغيرة وننزل بيها في نص الطاسة .
- نوطي النار خالص وأول ما اللون يبقي ذهبي نقلبة علي الوش التاني لحد ما يحمر .
:: ملحوظة :: لازم نمسح الطاسة بفوطة نضيفة وندهنها بنقطتين زيت أو زبدة بين كل واحدة والتانية.
- بعد ما نخلص الكمية كلها ممكن نقدمه مع النوتيلا أو العسل والفواكه .

 

عمل البان كيك طريقة عمل البان كيك طريقة عمل بان كيك كوب دقيق بان كيك

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