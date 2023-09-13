بكوب دقيق وبيضة.. طريقة عمل بان كيك لذيذ جدا

اذا كنتي تودين تقديم أكلات سهلة لطفلك ومفيدة نقدم لكي اليوم طريقة عمل البان كيك
المقادير :
- كوب ونصف دقيق متعدد الاستخدامات
- 2 معلقة صغيرة سكر
- 2 معلقة صغيرة بيكينج بودر
- ربع معلقة صغيرة بيكينج صودا
- ربع معلقة صغيرة ملح
- معلقة صغيرة فانيليا
- كوب حليب دافئ
- بيضة
- ربع كوب زبدة مذابة
طريقة التحضير :
- في طبق كبير هننخل الدقيق مع البيكينج بودر والبيكينج صودا والسكر والملح والفانيليا .
- نضرب البيض لحد ما ينفش وبعدين نضيف الحليب والزبدة المذابة ونخفقهم كويس وبعدين نضيف خليط الدقيق ونخفقهم تاني لحد ما العجينه تبقي متماسكة ومش سايله أوي .
- نسخن طاسة تيفال علي نار متوسطة وندهنها نقطتين زيت أو زبدة وناخد شوية من العجينة بمغرفة صغيرة وننزل بيها في نص الطاسة .
- نوطي النار خالص وأول ما اللون يبقي ذهبي نقلبة علي الوش التاني لحد ما يحمر .
:: ملحوظة :: لازم نمسح الطاسة بفوطة نضيفة وندهنها بنقطتين زيت أو زبدة بين كل واحدة والتانية.
- بعد ما نخلص الكمية كلها ممكن نقدمه مع النوتيلا أو العسل والفواكه .