بكوب دقيق وبيضة.. طريقة عمل بان كيك لذيذ جدا

اذا كنتي تودين تقديم أكلات سهلة لطفلك ومفيدة نقدم لكي اليوم طريقة عمل البان كيك

المقادير :

- كوب ونصف دقيق متعدد الاستخدامات

- 2 معلقة صغيرة سكر

- 2 معلقة صغيرة بيكينج بودر

- ربع معلقة صغيرة بيكينج صودا

- ربع معلقة صغيرة ملح

- معلقة صغيرة فانيليا

- كوب حليب دافئ

- بيضة

- ربع كوب زبدة مذابة

طريقة التحضير :

- في طبق كبير هننخل الدقيق مع البيكينج بودر والبيكينج صودا والسكر والملح والفانيليا .

- نضرب البيض لحد ما ينفش وبعدين نضيف الحليب والزبدة المذابة ونخفقهم كويس وبعدين نضيف خليط الدقيق ونخفقهم تاني لحد ما العجينه تبقي متماسكة ومش سايله أوي .

- نسخن طاسة تيفال علي نار متوسطة وندهنها نقطتين زيت أو زبدة وناخد شوية من العجينة بمغرفة صغيرة وننزل بيها في نص الطاسة .

- نوطي النار خالص وأول ما اللون يبقي ذهبي نقلبة علي الوش التاني لحد ما يحمر .

:: ملحوظة :: لازم نمسح الطاسة بفوطة نضيفة وندهنها بنقطتين زيت أو زبدة بين كل واحدة والتانية.

- بعد ما نخلص الكمية كلها ممكن نقدمه مع النوتيلا أو العسل والفواكه .