نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة أوسيم |شاهد

تفقد أبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمدينة أوسيم.

حيث تابع نائب محافظ الجيزة، أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد ١٣٠ شارع بنطاق ٩ مناطق بمدينة أوسيم ( المسجد الكبير - وسط البلد - مسجد الثلاثة - درب الشاهد - درب عاصي - السوق - درب بطيخ - سيدي عمر).

وشدد نائب محافظ الجيزة ، على رفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

كما تابع الشهابي، خطة أعادة الشئ لأصله بشوارع مدينة أوسيم

حيث تم تفقد أعمال تركيب بلاط الأنترلوك بشارع الفكرية بعزبة عبد الحميد نصر بعد أن تم الأنتهاء من أدخال الغاز الطبيعي.

مشددا على سرعة الأنتهاء من الأعمال مع مراعاة الجودة في التنفيذ.

كما تفقد نائب محافظ الحيزة، أعمال أصلاح كسر خط المياه المفاجئ بشارع الجمهورية بمدينة أوسيم.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بسرعة الأنتهاء من أعمال الاصلاح لضمان عدم تأثر ضخ المياه بمدينة أوسيم.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية مسؤولي مركز أوسيم ومديرية الطرق وشركة مياه الجيزة والشركات المنفذة للأعمال.

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