رئيس جامعة الأزهر يعزي في وفاة ضحايا درنة الليبية

قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، العزاء في شهداء مدينة درنة الليبية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، كما دعا رئيس الجامعة المولى -عز وجل- أن ينعم على المصابين بالشفاء.

رئيس جامعة الأزهر يقدم العزاء في وفاة شهداء مدينة درنة الليبية

جاء ذلك خلال استقباله لوفد الواعظين والواعظات من دولة ليبيا الشقيقة بوجود الشيخ أكرم الجراري، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، والأستاذ إبراهيم عبد الغني المصري، رئيس اتحاد طلاب ليبيا في مصر، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

من جانبه وجه الشيخ أكرم الجراري، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع ليبيا، الشكر لجمهورية مصر العربية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لدعمه وموقفه المشرف تجاه ليبيا شعبًا وحكومة، كما وجه الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لدعمه الدائم والمستمر، مشيدًا بدعم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالقاهرة في احتضان أئمة ووعاظ وواعظات لييبا من خلال عقد أكثر من عشرين دورة تدريبية أكدت على الوسطية والاعتدال ومدى سماحة الدين الإسلامي ونبذه للعنف والفكر المتطرف.

من جانبهم وجه وعاظ وواعظات لييبا خالص الشكر لجمهورية مصر العربية والأزهر الشريف جامعًا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ لما يقومان به من جهد كبير نحو نشر الوسطية والاعتدال في العالم.