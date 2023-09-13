مهووسة شهرة .. حسن شاكوش يوجه رسالة لطليقته

أكد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أن طليقته ريم طارق استلمت جميع أغراضها بدون أى خلافات ، وبحضور أسرتها والشهود .



وأضاف حسن : أن طليقته ريم طارق تريد فقط إفتعال الترند ،والإنتشار فى السوشيال ميديا.

ونشر حسن شاكوش "بوست لطليقته ريم طارق التي تعلن فيه استلامها منقولاتها الشخصية، مؤكدا أنه لم يجبرها على الاعتذار.

وكتب حسن شاكوش في منشور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: مساء الخير على جمهوري العزيز.. ريم طارق استلمت منقولاتها الشخصية بكل تراضي واحترم، بدون أي شجار، وبحضور شهود بدليل هذا البوست على صفحتها الشخصية، وتم تواصل الأب والأم بالاتفاق مع المتوسطين بيننا وتوصلوا معايا لحل يرضي الطرفين.

وتابع ، قائلاً: هي وفقت على الاعتذار وأنا لم أجبر أحدا على فعل شيء.. ملحوظة بدليل آخر على إن الخاتمين اللي في إيديها كانوا في الشبكة والموضوع خلص، والقصة دلوقتي بقت قصة واحدة عندها هوس الشهرة واستغلال وسائل الصحافة والإعلام والترند باسمي.. يمكرون والله خير الماكرين

وقد تصدرت ريم مؤشرات البحث فى جوجل ، بعد أن أحلت ضيفة في برنامج 90 دقيقة مع الإعلامية بسمة وهبة، وكشفت تفاصيل أزمتها الأخيرة مع حسن شاكوش بعد إعلان كل منهما انتهاء الخلافات بشكل نهائي، وقالت أنه خدعها ولم تحصل على حقوقها القانونية ولا الشخصية منه..

وأشارت ريم طارق إلى أن هناك وسطاء تدخلوا لحل الخلافات بينها وبين طليقها حسن شاكوش والوصول لحل يرضي كل منهما، وأنهمخ بالفعل قد اتفقوا على اعتذر حسن لريم وتأكيد الأخيرة أنها استلمت منقولاتها ولكنها تفاجأت بأن حسن شاكوش نشر الفيديو الخاص بها قبل إستلامها لأغراضها ، الذي كانت قد أرسلته للوسطاء دليلا على حسن نيتها،...