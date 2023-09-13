عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهووسة شهرة .. حسن شاكوش يوجه رسالة لطليقته

شاكوش وريم طارق
شاكوش وريم طارق

أكد مطرب المهرجانات حسن شاكوش، أن طليقته ريم طارق استلمت جميع أغراضها بدون أى خلافات ، وبحضور أسرتها والشهود .


وأضاف حسن : أن طليقته ريم طارق تريد فقط إفتعال الترند ،والإنتشار فى السوشيال ميديا.

ونشر حسن شاكوش "بوست لطليقته ريم طارق التي تعلن فيه استلامها منقولاتها الشخصية، مؤكدا أنه لم يجبرها على الاعتذار.

وكتب حسن شاكوش في منشور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: مساء الخير على جمهوري العزيز.. ريم طارق استلمت منقولاتها الشخصية بكل تراضي واحترم، بدون أي شجار، وبحضور شهود بدليل هذا البوست على صفحتها الشخصية، وتم تواصل الأب والأم بالاتفاق مع المتوسطين بيننا وتوصلوا معايا لحل يرضي الطرفين.

وتابع ، قائلاً: هي وفقت على الاعتذار وأنا لم أجبر أحدا على فعل شيء.. ملحوظة بدليل آخر على إن الخاتمين اللي في إيديها كانوا في الشبكة والموضوع خلص، والقصة دلوقتي بقت قصة واحدة عندها هوس الشهرة واستغلال وسائل الصحافة والإعلام والترند باسمي.. يمكرون والله خير الماكرين

وقد تصدرت ريم مؤشرات البحث فى جوجل  ، بعد أن أحلت ضيفة في برنامج 90 دقيقة مع الإعلامية بسمة وهبة، وكشفت تفاصيل أزمتها الأخيرة مع حسن شاكوش بعد إعلان كل منهما انتهاء الخلافات بشكل نهائي، وقالت أنه خدعها ولم تحصل على حقوقها القانونية  ولا الشخصية منه..

 

وأشارت ريم طارق إلى أن هناك وسطاء تدخلوا لحل الخلافات بينها وبين طليقها حسن شاكوش والوصول لحل يرضي كل منهما، وأنهمخ بالفعل قد اتفقوا على اعتذر حسن لريم وتأكيد الأخيرة أنها استلمت منقولاتها ولكنها تفاجأت بأن حسن شاكوش نشر الفيديو الخاص بها قبل إستلامها لأغراضها ، الذي كانت قد أرسلته للوسطاء دليلا على حسن نيتها،...

حسن شاكوش طليقة حسن شاكوش ريم طارق اخبار حسن شاكوش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال شديد الخطورة .. تحذير عاجل من العالم الهولندي إلى 3 دول

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

السوبر الإفريقي.. صدمة عنيفة لبعثة الأهلي عقب الوصول للطائف لمواجهة اتحاد العاصمة

بتر الذراع اليسرى.. تفاصيل التقرير الطبي لهجوم سمكة قرش على سيدة بدهب

مفاجأة .. المستحقات المالية واتفاق لبيب وراء أزمة غياب زيزو عن الزمالك

موضوعات متعلقة

«..ونرجع نقول الستات استرجلت».. تصريح صادم من رانيا يوسف في أحدث ظهور

تحديات شاقة|ماذا قالت بسنت شوقي لزوجها محمد فراج بعد عرض «فوي فوي فوي»؟

صديقتي تخلت عني.. جميلة عزيز تكشف تفاصيل أصعب فترة مرت عليها

بسمة عن فيلم أولاد حريم كريم: مش دايمًا بنكون مبسوطين بالكواليس.. فيديو

جملة شجعته على طلاق زوجته.. أبرز تصريحات المخرج عمرو سلامة

داليا شوقي: تعليقات الجمهور قاسية وتأثيرها أشبه بالعضلة (فيديو)

نوال الزغبي وتيم حسن.. أبرز النجوم فى حفل موريكس دور لعام 2023

أحمد سعد يشارك مهى فتوني دويتو غنائي جديد | فيديو

ترشيحاتنا

نشكر قادتها وشعبها.. «البرلمان الليبي»: مصر مدت جسورًا جوية وبرية وبحرية لمساعدتنا|فيديو

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني بسبب الأمطار الرعدية

موبايل الشباب الأول من سامسونج.. مواصفات جبارة بسعر مغرى

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 14 سبتمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

عيون مصر الساهرة تتحرك لإعادة الحياة لدرنة.. 5 مشاهد مضيئة تعرف عليها

بمبلغ ضخم.. أمريكا توافق على بيع مقاتلات إف-35 إلى كوريا الجنوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فولية بالكراميل و الشيكولاتة

12 فائدة لتناول الكريز| تعرف عليها

كنز فيتامينات.. دراسة تكشف فوائد ابتلاع بذر البطيخ

صينية مقلوبة البطاطس على الطريقة الفلسطينية

فيديو

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

إعصار دانيال مكمل طريقه.. مشاهد مرعبة للسيول تقتحم المنازل وسقوط العشرات بغزة.. فيديوجراف

تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وصول المساعدات المصرية لقاعدة الأبرق الجوية الليبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ