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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

مقطع فيديو يدعي توثّيق
مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعيّة لصوت زلزال المغرب

أثار مقطع فيديو حصد الفيديو آلاف المشاركات وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقد  تم تداوله على نطاق واسع على تطبيق ياهو الكثير من الجدل، حيث ادعى البعض أن الفيديو له علاقة بزلزال المغرب إلا أنه لا علاقة له بزلزال المغرب.. إلا أنه  منشور قبل عدة أشهروذلك على موقع "اليوتيوب" وهو فيديو لمجموعة من الصور قد تم القيام بالتقطتها من خلال وكالة "ناسا" لعام 2021 وقد جرى دمجُه بواسطة تقنيّة تايم لابس.

أشار مستخدمو السوشيال ميديا أن مقطع فيديو يدّعي ناشروه يظهر كيف وثّقت الأقمار الاصطناعيّة صوت زلزال المغرب الأخير وذلك من الفضاء. إلا أنّ تلك الادعاء يعد خطأ، وذلك لأن الفيديو يعد منشور قبل أشهرٍ من وقوع تلك  الزلزال.


ويظهر مقطع الفيديو مشاهد من الفضاء ويُسمع صوت هادئ وذلك قبل أن يتحوّل فجأة إلى تشويش وقد علّق ناشرو الفيديو بالقول أن الأقمار الاصطناعيّة قد وثّقت زلزال المغرب مباشرة وقت حدوثه" 

وقد شرح صاحب تلك الفيديو أنه أضاف إلى تلك المقطع صوتاً مصدره مسبار "فان آلين" التابع لوكالة "ناسا"

مقطع فيديو زلزال المغرب الأقمار الاصطناعي ة

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