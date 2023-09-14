حقوق المرأة والطفل في نقاشات قصور الثقافة بمبادرة "أنت الحياة" ببني سويف

ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بفاعليات مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، قدم فرع ثقافة بني سويف أمس عدة فعاليات بمدرسة طنسا بني مالو الإعدادية.

بدأت الفعاليات بمحاضرة عن "حقوق المرأة والطفل.. حق التعليم" وتحدث بها نعيم حماد عن حق المرأة والطفل في التعليم الذي يعد جزءا أساسيا من حقوق الإنسان ويجب توفير فرص تعليمية عالية الجودة ومتاحة للجميع، كما تناول جهود الدولة المصرية في هذا المجال، أعقب ذلك إلقاء شعر للشاعر أحمد العدسي قصيدة في حب الوطن وقصيدة فى مدح النبي.

وأُقيمت ورشة رسم على وجوه الأطفال بالألوان للفنانة سارة رمضان، وورشة تعليم رسم للفنانة رحاب عباس، مع ورشة إكسسوارات وحُلي بالخرز لعمرو أحمد، مع عرض فقرة عرائس عن "أهمية التعليم" لنجلاء محمد، أعقبها ورشة حكي لمحمد عيد والتي شارك بحكى القصص الشعبية منها قصة علي بابا والأربعين حرامي وقصة على الزيبق.

جاءت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى والإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي وفرع ثقافة بني سويف برئاسة د. أحمد خليفة.