عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حقوق المرأة والطفل في نقاشات قصور الثقافة بمبادرة "أنت الحياة" ببني سويف

صدى البلد

ضمن مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بفاعليات مبادرة "أنت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، قدم فرع ثقافة بني سويف أمس عدة فعاليات بمدرسة طنسا بني مالو الإعدادية.

بدأت الفعاليات بمحاضرة عن "حقوق المرأة والطفل.. حق التعليم" وتحدث بها نعيم حماد عن حق المرأة والطفل في التعليم الذي يعد جزءا أساسيا من حقوق الإنسان ويجب توفير فرص تعليمية عالية الجودة ومتاحة للجميع، كما تناول جهود الدولة المصرية في هذا المجال، أعقب ذلك إلقاء شعر للشاعر أحمد العدسي قصيدة في حب الوطن وقصيدة فى مدح النبي.

وأُقيمت ورشة رسم على وجوه الأطفال بالألوان للفنانة سارة رمضان، وورشة تعليم رسم للفنانة رحاب عباس، مع ورشة إكسسوارات وحُلي بالخرز لعمرو أحمد، مع عرض فقرة عرائس عن "أهمية التعليم" لنجلاء محمد، أعقبها ورشة حكي لمحمد عيد والتي شارك بحكى القصص الشعبية منها قصة علي بابا والأربعين حرامي وقصة على الزيبق.

txt

الإعلان عن تفاصيل الدورة الـ16 لمهرجان سماع الدولى بالأعلى للثقافة الأحد

txt

محمد أبوالفضل لصدى البلد: يجب على وزارة الثقافة أن تعالج قصور خدماتها

جاءت الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى والإدارة العامة للشباب والعمال برئاسة أحمد يسري بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي وفرع ثقافة بني سويف برئاسة د. أحمد خليفة.

قصور الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الدولة المصرية الصعيد الثقافي ثقافة بنى سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

عاجل|العالم الهولندي يحذر من زلزال بقوة 7 ريختر بهذه المنطقة

صدمة بسبب إمام عاشور| بروفيسور نمساوي يكشف 11 مفاجأة عن إصابات لاعبي الأهلي.. موقف "أكرم" و"كريم"

رامي ربيعة يستفز جمهور الزمالك بشأن غرامة كهربا

دعاء جميل في الصباح للرزق.. احرص عليه بعد صلاة الفجر مباشرة

سيمو .. حارس الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي

البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

ترشيحاتنا

لازال الأفضل.. سعر Iphone 14 Pro Max فى قطر

وزيرة الهجرة: جهد كبير للدولة لإنقاذ المصابين المصريين ونقل الجثامين من ليبيا

بقوة 740 حصانا.. سعر أشهر السيارات الخارقة في تاريخ لامبورجيني

ليس منتشرا .. نوع من المكسرات يخفض الكوليسترول في الدم

اليورو بـ 33.10 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية في مصر الخميس 14 سبتمبر

هل يجوز نحر الماشية وعمل الولائم فرحًا بقدوم ذكرى مولد النبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طيلة 74 عاما |الملكة إليزابيث أليس لويز تحافظ على صحتها بتناول نوع شائع من الأسماك

شجرة أم نمر .. اختبار شخصية أذهل الجميع يمكنك تجربته

فستان لامع.. آيتن عامر تثير الجدل بظهورها | شاهد

تصميم مختلف.. درة تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ