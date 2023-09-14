عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

22 سبتمبر.. وائل الفشنى يحيى حفلا غنائيا بساقية الصاوى

صدى البلد

يحيي المطرب وائل الفشنى يوم 22 سبتمبر حفلا غنائيًا على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي.

 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء، كما تم طرح التذاكر بسعر 150 جنيهً.

 

يستعد المطرب وائل الفشني لطرح أغنية جديدة بعنوان "مش لاقيك"، من كلمات محمد عبد الوهاب، وألحان مؤمن.

 

وتتناول الأغنية مخاطر إدمان المخدرات على الشباب، وكيف يمكن أن تتسبب في انهيار وموت الأقارب والأحباب، فضلًا عن أنها تقدم رسالة مهمة لمن ذهب في هذا الطريق بأنه لن يدمر حياته فقط، ولكن يتسبب بقدر كبير في تدمير أسرته وأصدقائه.

ظهر الفنان وائل الفشني كضيف شرف ضمن رابع حلقات الموسم الثالث من مسلسل ليه لا ، والذى تقوم ببطولته نيللي كريم.

وظهر وائل الفشني بشخصيته خلال الحلقة، حيث أدى أحد الابتهالات داخل أحداث الحلقة الرابعة.

وقال وائل الفشنى: "صوتي وارثه من أمي وعيلة والدتي أصواتهم جميلة، وأنا بغني من عمر 5 سنين، وأنا صغير بحب الطبلة وبحب الإيقاع جدا، وأول ما جيت القاهرة كان نفسي أغني، ومكنش عندي الإمكانيات».

وأضاف: «بهاء سلطان اشتغلت معاه في فرقته وقعدت معاه فترة طويلة جدا، وأول واحد كنت معاه في فرقته، وكان نفسي أخش في الغناء».

وتابع: «أول واحد خلاني أغني هو فتحي سلامة، بحق ربنا هو أول واحد خلاني أدمج بين العزف والغنا، ولفينا كتير جدا وكان أول واحد خلاني أقف قدام المايك».

واستطرد: «وأنا بغني اتعرفت على الأستاذ أحمد الفيشاوي وهو صاحبي جدا وعشرة عمر، وعملت معاه كليب اسمه سيبوني أعيش وده أول كليب عملته معاه، وكانت تجربة حلوة أوي». 

الفنان وائل الفشني ساقية الصاوي مسرح قاعة النهر وائل الفشني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

هل زيزو السبب؟ خالد الغندور يعلن خبرا مفاجئا عن فتوح في الزمالك

بحبها من 10 سنوات.. أحمد خالد يكشف كواليس زواجه بطليقة «الفيشاوي»|فيديو

رامي ربيعة يستفز جمهور الزمالك بشأن غرامة كهربا

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

عاجل|العالم الهولندي يحذر من زلزال بقوة 7 ريختر بهذه المنطقة

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

سيمو .. حارس الزمالك يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي

ترشيحاتنا

بـ 5 زوارق بحرية.. القوات الروسية تحبط هجومًا أوكرانيًا خطيرًا على سفينه حرية

مصرع 15 شخصا وأكثر من 150 مصاباً في اشتباكات مخيم عين الحلوة

غدا.. بدء صرف معاش تكافل وكرامة من ماكينات atm

الوطنية للصحافة: اليوم صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الخميس 14 سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة توثق كارثة الإعصار دانيال من الفضاء لحظة وقوعه |شاهد

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

طيلة 74 عاما |الملكة إليزابيث أليس لويز تحافظ على صحتها بتناول نوع شائع من الأسماك

شجرة أم نمر .. اختبار شخصية أذهل الجميع يمكنك تجربته

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ