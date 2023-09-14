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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعلن تراجع العجز المالي على أساس سنوي

صدى البلد

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الكورية تراجع العجز المالي في كوريا الجنوبية ،اليوم الخميس، على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، حيث خفضت الحكومة النفقات المرتبطة بجائحة كورونا.

وسجلت كوريا الجنوبية التوازن المالي المدار، وهو مقياس رئيسي للصحة المالية يتم حسابه على أساس أكثر صرامة، عجزا قدره 67.9 تريليون وون (51.1 مليار دولار أمريكي) في يوليو، مقارنة بـ86.8 تريليون وون في العام السابق، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء أن عائدات الضرائب لكوريا الجنوبية بلغت 217.6 تريليون وون خلال الفترة المذكورة، بانخفاض قدره 43.4 تريليون وون على أساس سنوي، بسبب انخفاض مبلغ ضرائب الدخل والشركات التي تم جمعها.

وسجل إجمالي الإيرادات 353.4 تريليون وون في الفترة من يناير إلى يوليو، بانخفاض 40.7 تريليون وون على أساس سنوي.

ووصل إجمالي النفقات إلى 391.2 تريليون وون خلال هذه الفترة، بانخفاض قدره 59.1 تريليون وون على أساس سنوي، حيث أنفقت الحكومة أقل على المشاريع المتعلقة بالجائحة.. بينما بلغت ديون الحكومة 1,097.8 تريليون وون في يوليو، بزيادة 14.5 تريليون وون على أساس سنوي.

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