إصابة 5 مهندسين في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 5 مهندسين في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي أمام قرية بني سليمان الشرقية بدائرة مركز بني سويف وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي أمام قرية بني سليمان التابعة لمركز بني سويف نتج عنه إصابة 5 مهندسين، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ 3 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.



واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم: محمود ط. ر 24 عامًا، مهندس، مصابًا بجرح قطعي بالوجه، أحمد م.ع27 عامًا، مهندس، مصابًا باشتباه كسر بالفك الأيمن، أحمد ع. س. 25 عامًا، مهندس، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم، طه ر. ش. 25 عامًا، مهندس، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيسر، محمود ر. ش. 24 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات بالجسم.