عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تواجد مستمر لدار الكتب والوثائق القومية في المعارض الإقليمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحرص الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، على المشاركة في كافة معارض الكتب التي تقام في المحافظات، لنشر المعرفة ورفع الوعي، وبناء الإنسان، وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، وإيصال الكتاب إلى القارىء أيا كان موقعه.

وتشارك الدار في معرض الكتاب الأول لنادي القضاة بمحافظة المنيا، المنعقد حاليا، بمجموعة من العناوين المتنوعة من إصدارات النشر النوعي والعام وسلاسل النشر الصادرة عن دار الوثائق، والمراكز العلمية المتنوعة في مجالات تحقيق التراث وتاريخ مصر المعاصر، وتقدم خصومات بنسبة 25% على كافة الإصدارات.

وشاركت الدار من قبل في معرض السويس للكتاب، ومعرض راس البر للكتاب، ومعرض بورسعيد، بما يقرب من ٣٠٠ عنوان من إصداراتها المتميزة، ومن أبرز العناوين المشاركة: "وثائق تأميم قناة السويس"، "محاضر دستور ١٩٢٣" من جزئين، "عقد الجمان"، "السلطة وعرضحالات المظلومين"، "محمد علي وعصره"، ومذكرات الزعيمين سعد زغلول ومحمد فريد.

ومن المقرر أن تشارك الدار خلال الفترة المقبلة، في معرض دمنهور في دورته السادسة للكتاب والمنعقد خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2023، بمحافظة البحيرة بمكتبة مصر العامة، ومعرض مدينتي فى دورتة الثانية للكتاب والمنعقد خلال الفترة من 4 حتى 14 أكتوبر 2023، بمحافظة القاهرة، يعقبه معرض شرم الشيخ الأول للكتاب بمحافظة جنوب سيناء والمنعقد خلال الفترة من 12 حتى 21 أكتوبر 2023، كما تشارك في معرض الإسكندرية في دورتة العاشرة للكتاب والمنعقد خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 5 نوفمبر 2023، بمحافظة الإسكندرية بجامعة كلية الهندسة.

وحققت دار الكتب والوثائق القومية مبيعات جيدة من خلال المعارض التي شاركت فيها طيلة الشهور الماضية، مما يؤكد حرض المواطنين والجمهور المصري على إقتناء كتب التراث، والتي تصدر عن الهيئة، فضلا عن حرصهم الشديد على القراءة والإطلاع.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية الدكتور اسامة طلعت كافة معارض الكتب بناء الإنسان تحقيق مبدأ العدالة الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

بالقرب من سد النهضة.. زلزال خطير يضرب إريتريا

حارس الزمالك الشاب يصدم الجميع ويعلن اعتزاله نهائيا

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

100 ألف جنيه مساعدات حكومية عاجلة لأسر المصريين المتوفين بـ ليبيا وإعفاء من مصروفات الدراسة

من جديد.. مرتضى منصور أمام القضاء بسبب الخطيب وشوبير

بعد دانيال| هل تصل عاصفة التنين إلى مصر ؟ .. الأرصاد تكشف حقيقتها

ترشيحاتنا

مصر تتأهل لنهائيات السباحة بالزعانف في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية باليونان

وزير التعليم يجري حوارا مفتوحا مع أوائل الثانوية العامة للاستماع لمقترحات التطوير

مجلس الوزراء يثمن إجراءات الرئيس السيسي للوقوف بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا

‏مدبولي يوجه بفتح قنوات الاتصال لتلقي بلاغات أسر المصريين المتضررين من إعصار ليبيا

تجهيزات نهائية لافتتاح المعامل البحثية بالمتحف القومي للحضارة.. صور

أرقام صادمة.. الإسعاف الليبي يعلن عن حصيلة المفقودين في الفيضانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حذر إمام عاشور.. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص وموديست؟

مقاطع فيديو صادمة ترصد قيام حيوان أليف بسرقة الجيران في ويلز |شاهد

على طريقتها.. نادين نجيم تحتفل بعيد ميلاد خطيبها

فيديو يبكي القلوب.. أب ليبي يشهد انتشال ابنه بعد العاصفة دانيال بـ درنة

فيديو

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

غضب الطبيعة.. ما سر الزلازل والأعاصير التي تجتاح الشرق الأوسط/ فيديوجراف

التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

زلزال المغرب.. العالم الهولندي يحذر من كارثة مدمرة وتسونامي خلال أيام «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ