منتخب رجال الطائرة الشاطئية يخسر من صربيا في البحر المتوسط هيراكليون 2023

خسر منتخب الرجال للكرة الطائرة الشاطئية من نظيره منتخب صربيا بنتيجة أشواط 2-0 في دور المجموعات لدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان.



وانتهى الشوط الأول بنتيجة 21-14 بينما انتهى الشوط الثاني بنتيجة 21-13.



وبتلك النتيحة يواجه منتخب الرجال اليوم الخاسر من مواجهة إيطاليا وكرواتيا في الرابعة عصر اليوم في ثاني مباريات المجموعة.



وكان منتخب الرجال تأهل لدور المجموعات بعد الفوز على منتخب الجزائر 2-0 في الدور التمهيدي الثاني.



ويشارك في البطولة الجزائر بفريقين وأندرو وكرواتيا وصربيا وفرنسا بفريقين واليونان بفريقين وإيطاليا بفريقين وكوسوفو والمغرب بفريقين وموناكو والبرتغال وتونس بفريقين وقبرص بفريقين .



وتتكون تشكيلة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية رجال من الثنائي أحمد عزب وأحمد فهمي بينما تضم قائمة السيدات دعاء غباشي ومروة مجدي والمدير الفني إسلام عكاشة.