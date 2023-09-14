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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب رجال الطائرة الشاطئية يخسر من صربيا في البحر المتوسط هيراكليون 2023

صدى البلد

خسر منتخب الرجال للكرة الطائرة الشاطئية من نظيره منتخب صربيا بنتيجة أشواط 2-0 في دور المجموعات لدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان.


وانتهى الشوط الأول بنتيجة 21-14 بينما انتهى الشوط الثاني بنتيجة 21-13.


وبتلك النتيحة يواجه منتخب الرجال اليوم الخاسر من مواجهة إيطاليا وكرواتيا في الرابعة عصر اليوم في ثاني مباريات المجموعة.


وكان منتخب الرجال تأهل لدور المجموعات بعد الفوز على منتخب الجزائر 2-0 في الدور التمهيدي الثاني.


ويشارك في البطولة الجزائر بفريقين وأندرو وكرواتيا وصربيا وفرنسا بفريقين واليونان بفريقين وإيطاليا بفريقين وكوسوفو والمغرب بفريقين وموناكو والبرتغال وتونس بفريقين وقبرص بفريقين .


وتتكون تشكيلة منتخب الكرة الطائرة الشاطئية رجال من الثنائي أحمد عزب وأحمد فهمي بينما تضم قائمة السيدات دعاء غباشي ومروة مجدي والمدير الفني إسلام عكاشة.

منتخب الرجال للكرة الطائرة الشاطئية صربيا منتخب الجزائر مروة مجدي دعاء غباشي

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