حلو حلاوة.. ريهام عبد الغفور تشيد بفيلم «وش فى وش»

أشادت الفنانة ريهام عبد الغفور بفيلم وش فى وش بطولة الفنانة محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل.

وكتبت ريهام عبد الغفور عبر حسابها بفيسبوك: "حلو حلاوة".

استطاع فيلم "وش فى وش" بطولة النجم محمد ممدوح والفنانة أمينة خليل أن يحقق إيرادات بلغت 414 ألف جنيه في دور العرض السينمائية المختلفة، ليصل إجمالي إيراداته لـ 21 مليوناً و80 ألف جنيه.

وتدور الأحداث حول عائلتين تحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود، وذلك في إطار اجتماعى لايت.

يذكر أن فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأحمد خالد صالح، ومحمد شاهين، وخالد كمال، وأنوشكا، وأسماء جلال، ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، ودنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي.

استضاف برنامج "مساء dmc" الذي يُذاع على قناة dmc، أبطال وصناع فيلم "وش في وش"، الذي يعرض في السينما.

الفيلم من بطولة محمد ممدوح، وأمينة خليل، وأنوشكا، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

وأعرب المخرج وليد الحلفاوي عن سعادته بنجاح الفيلم واستحسان الجمهور له، قائلا إن الفيلم يتناول قصة تدخل الناس في علاقات الأزواج وتأثير ذلك على تلك العلاقات، مشيدا بتعاون الفريق الفني والممثلين وأكد أنهم جميعًا أحبوا الأدوار التي قدموها.