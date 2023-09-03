مخرج وش في وش: الفيلم لاقى استحسان الجمهور

استضاف برنامج "مساء dmc" الذي يُذاع على قناة dmc، أبطال وصناع فيلم "وش في وش"، الذي يعرض في السينما. الفيلم من بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، وأنوشكا، ومن إخراج وليد الحلفاوي.

وأعرب المخرج وليد الحلفاوي عن سعادته بنجاح الفيلم واستحسان الجمهور له، قائلا إن الفيلم يتناول قصة تدخل الناس في علاقات الأزواج وتأثير ذلك على تلك العلاقات، مشيدا بتعاون الفريق الفني والممثلين وأكد أنهم جميعًا أحبوا الأدوار التي قدموها.

فيلم "وش في وش" حقق إيرادات جيدة في دور السينما، حيث احتل المركز الثاني في تصنيف الإيرادات. وبلغت إجمالي إيرادات الفيلم حتى تاريخه أكثر من 11 مليون جنيه مصري.