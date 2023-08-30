إيرادات السينما| العميل صفر يحتفظ بالصدارة.. وفيلم وش في وش يلاحقه

حققت السينما المصرية إيرادات أمس الثلاثاء 29 أغسطس، وصلت إلى 2 مليون و20 ألف و468 جنيه، بالأفلام المصرية المعروضة فيها.

فيلم العميل صفر

وتصدر فيلم العميل صفر، إيرادات السينما، وحقق أمس إيرادا بلغ 811 ألف و701 جنيه، لترتفع إجمالي إيراداته إلى 15 مليون و815 ألف و166 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلاً مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

فيلم وش فى وش

فيما جاء فيلم وش في وش، في المركز الثاني، بإيراد في السينما، بلغ أمس 674 ألف و063 جنيه، لتبلغ إجمالي إيراداته 11 مليون و283 ألف و810 جنيه.

ويناقش الفيلم الأزمات الزوجية التي يتسبب فيها الأسر بين الطرفين.

فيلم بيت الروبي

وجاء فيلم بيت الروبي في المركز الثالث بـ السينما المصرية، بإيراد بلغ أمس 201 ألف و299 جنيه، لترتفع إجمالي إيراداته إلى 126 مليون و365 ألف و955 جنيه.

فيلم "بيت الروبي" بطولة كريم عبد العزيز، ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهم جعلهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهم.

فيلم ع الزيرو

وفي المركز الرابع بإيرادات السينما المصرية، جاء فيلم ع الزيرو، حيث حقق أمس 126 ألف و940 جنيه، لترتفع إجمالي إيراداته إلى 12 مليون، و408 ألف، و729 جنيه.

فيلم "ع الزيرو" من بطولة محمد رمضان ونخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، وجومانا مراد، وخالد الصاوي، وشريف الدسوقي، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

الفيلم من إخراج محمد جمال العدل وتأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل واستوديوهات ڤوكس.

فيلم مرعي البريمو

وجاء فيلم مرعي البريمو في المركز الخامس بإيرادات السينما المصرية، حيث حقق أمس 107 ألف و967 جنيه، لترتفع إجمالي إيراداته إلى 15 مليون و402 ألف و272 جنيه.

تدور أحداث فيلم “مرعي البريمو” حول مرعي الذي يتاجر في البطيخ ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية.

فيلم مستر إكس

أما فيلم مستر اكس، فجاء سادسا بترتيب إيرادات السينما المصرية، حيث حقق أمس إيرادا بلغ 67 ألف و57 جنيه، لترتفع إجمالي إيراداته إلى 31 مليون و260 ألف و266 جنيه.

فيلم “مستر إكس” تدور أحداثه في إطار كوميدي حول مستر إكس الذى يسعى على تحريض الرجال على عدم الزواج أو الطلاق من أزواجهن.

فيلم البعبع

أما فيلم البعبع، فجاء في الترتيب السابع بإيرادات السينما المصرية، فحقق أمس إيرادا بلغ 20 ألف و984 جنيه، لترتفع إجمالي إيراداته إلى 43 مليون و239 ألف و235 جنيه.

فيلم “البعبع” يقوم ببطولته كل من أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبد الرحمن وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه حول بلطجى يتوب عن الاجرام ويتعرض إلى عديد من المواقف الكوميدية.

فيلم خمس جولات

أما فيلم خمس جولات، فجاء في المركز الثامن في ترتيب إيرادات السينما المصرية، محققا، 8 آلاف و460 جنيه، لتبلغ إجمالي إيراداته 573 ألف و993 جنيه.

ويعتبر فيلم "خمس جولات "هو أول فيلم في مصر والشرق الأوسط يناقش رياضة MMA، والراب، حيث تدور أحداث الفيلم حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي عن مطربي الراب وتفاصيل "الراب باتلز" والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.

الفيلم بطولة ماجد المصري، وآدم شرقاوي، ونور النبوي، وعايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومصطفى درويش، ومطرب الراب أرسينك، ولطيفة فهمي، وسالي رشاد، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، مدير تصوير أحمد عبدالعزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

فيلم البطة الصفرا

أما فيلم البطة الصفرا فجاء في المركز التاسع وقبل الأخير بترتيب إيرادات السينما المصرية أمس، محققا ألف و310 جنيه، لتبلغ إجمالي إيراداته مليون و412 ألف و145 جنيه.

ويعتبر فيلم "البطة الصفرا" هو البطولة المطلقة الثالثة لمحمد عبد الرحمن بعد فيلم "الدعوة عامة" و"الخطة العامية"، ويذكر أن محمد عبد الرحمن توتا يعرض له في السينمات حالياً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

فيلم تاج

أما فيلم تاج فجاء في المركز العاشر، بترتيب إيرادات السينما المصرية أمس، محققا 687 جنيه، لترتفع إجمالي إيراداته إلى 45 مليون و293 ألف و945 جنيه.

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" (السوبر هيروز) في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات.

ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية، والفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني، والمطربة ساندي، وبيومي فؤاد، والعديد من النجوم، ومن إخراج سارة وفيق.