البرلمان الليبي يعلن تخصيص 10 مليارات دينار لمواجهة تداعيات العاصفة دانيال

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، عن تخصيص ميزانية طوارئ للمدن المنكوبة جراء الفيضانات بقيمة 10 مليارات دينار ليبي.

وجاء ذلك في الاجتماع الطارئ الذي عقدة مجلس النواب الليبي لبحث تداعيات كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد جراء العاصفة دانيال.

كما قرر البرلمان الليبي عن تخصيص 2 مليار دولار لمجابهة التداعيات الكارثية من الفيضانات في مدينة درنة من جراء العاصفة دانيال.

ودعي رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الحكومة لتوفير مساكن الإيواء وتعويض المتضررين من الفيضانات.

وقال رئيس البرلمان الليبي، إنه يجب العمل على تقديم كل الدعم للمتضررين من كارثة الإعصار الذي ضرب البلاد.

كما طالب صالح الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بإعادة الأوضاع لما كانت عليه خلال 6 أشهر فقط، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار ما يلزم من تشريعات لدعم الحكومة لمواجهة آثار الكارثة.