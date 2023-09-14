عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان الليبي يعلن تخصيص 10 مليارات دينار لمواجهة تداعيات العاصفة دانيال

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، عن تخصيص ميزانية طوارئ للمدن المنكوبة جراء الفيضانات بقيمة 10 مليارات دينار ليبي.

وجاء ذلك في الاجتماع الطارئ الذي عقدة مجلس النواب الليبي لبحث تداعيات كارثة الفيضانات التي ضربت البلاد جراء العاصفة دانيال.

كما قرر البرلمان الليبي عن تخصيص 2 مليار دولار لمجابهة التداعيات الكارثية من الفيضانات في مدينة درنة من جراء العاصفة دانيال.

ودعي رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الحكومة لتوفير مساكن الإيواء وتعويض المتضررين من الفيضانات.

وقال رئيس البرلمان الليبي، إنه يجب العمل على تقديم كل الدعم للمتضررين من كارثة الإعصار الذي ضرب البلاد.

كما طالب صالح الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان بإعادة الأوضاع لما كانت عليه خلال 6 أشهر فقط، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار ما يلزم من تشريعات لدعم الحكومة لمواجهة آثار الكارثة.

عيد عبود.. خرج للعمل بعد إعصار دانيال في ليبيا فصعقه تيار كهربائي|صور

ليبيا: أعداد المفقودين تجاوزت الـ 10 آلاف جراء الفيضانات

مجلس النواب الليبي الفيضانات العاصفة دانيال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح فيضانات ليبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

موعد المولد النبوي 2023 ويوم الإجازة الرسمية.. دار الإفتاء تحسم الجدل

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلى واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

زلزال بـ 3 دول إحداها عربية.. العالم الهولندي يثير الرعب من جديد|تفاصيل

الشرقية للدخان أعلنتها رسميا.. ما أسعار السجائر في المحلات اليوم؟

الرئيس لوزيرة خارجية فرنسا: نعمل بأقصى طاقة لإيجاد حلول سياسية وسلمية لأزمات المنطقة

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

موضوعات متعلقة

عيد عبود.. خرج للعمل بعد إعصار دانيال في ليبيا فصعقه تيار كهربائي|صور

الأمم المتحدة لشئون اللاجئين: حجم احتياجات ليبيا ضخم جداً بسبب الفيضانات

ليبيا: أعداد المفقودين تجاوزت الـ 10 آلاف جراء الفيضانات

الدبيبة: لدينا مشكلة تتعلق بالسدود ونريد حلًا جذريًا لها بمختلف مناطق ليبيا

الأمم المتحدة: كان بالإمكان تفادي سقوط معظم الضحايا جراء الفيضانات في ليبيا

الناس لبعضيها.. شاب منوفي يلغي فرحه حزنا على جاره المتوفى في ليبيا

ترشيحاتنا

السوبر الأفريقي.. تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية الجزائر

فض منازعات عقود التشييد والبناء.. 4 توصيات عاجلة تمنع الوقوع بالمحظور |تقرير

عملة جديدة.. مسئول سابق بصندوق النقد الدولي يفجر مفاجأة بشأن نهاية الدولار الأمريكي

صفر ميجاوات.. انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة بنيجيريا

غياب صلاح.. قائمة المرشحين للفوز بجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم

البنك المركزي الأوروبي: نعتزم إعادة التضخم إلى 2% بعد رفع أسعار الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

مصير سائح أيرلندي كسر تمثال بورصة بروكسل بعد 3 سنوات ترميم.. فيديو

أضرار غير متوقعة لتناول السوبيا .. وهؤلاء ممنوعون منها نهائيا

ناسا تكشف حقائق 800 مشاهدة للأجسام الطائرة المجهولة.. تفاصيل

فيديو

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

إسلام إبراهيم: رحيل مصطفى درويش أكبر خسارة في حياتي | خاص

تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

مقطع فيديو يدعي توثّيق الأقمار الاصطناعية لصوت زلزال المغرب الأخير|اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ